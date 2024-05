Ivonne Montero regresa a “La casa de los famosos” y explica por qué Maripily no debe ganar

View this post on Instagram

“Hola, hola, familia, ¿cómo están? Aquí estoy de vuelta, saludándolos con mucho cariño y pidiéndoles votos masivos para nuestro querido Rodrigo Romeh, quien está nominado en esta semana y nosotros no queremos que se vaya, no lo vamos a permitir, ¿y cómo no lo vamos a permitir? Bueno, durante las galas, sabemos perfecto que podemos votar, así que nos vamos a la página de telemundo.com y ahí buscamos la lista de nominados de esta semana y nos vamos al nombre de nuestro querido Rodrigo Romeh y empezamos a darle con todo a esas votaciones. Votos masivos para defenderlo, para mantenerlo en la contienda, que llegue a la final y, por supuesto, que gane ‘La casa de los famosos’”, exhortó la actriz.