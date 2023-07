El miércoles 2 de agosto comienza en Puerto Rico Disney On Ice: 100 Years of Wonder en el Coliseo Roberto Clemente, espectáculo que se presentará hasta el 13 de agosto.

La magia de Disney la traen Mickey Mouse, Minnie Mouse y sus amigos en un recorrido por algunas de las películas más icónicas. Mirabel mientras intenta salvar la Casita y descubre que todas las personas tienen poderes, mágicos o no, y que ser fieles a sí mismas es lo que las hace especiales.

Las familias podrán ver cuán lejos va Moana al embarcarse en un viaje lleno de acción junto al valiente semidiós Maui para salvar su isla y encontrar su propia identidad. La audiencia también se unirá a Anna, Elsa y Olaf, el muñeco de nieve, en una aventura para proteger su reino.

También, se sumergirá bajo el mar con La Sirenita, se enredará con Rapunzel mientras sale a explorar el mundo y verá cómo Bella enseña audazmente a la gran Bestia el poder del amor. Los fans descubrirán el coraje, la determinación y el corazón que son parte de ellos.

Las entradas están a la venta en la boletería del Coliseo y en PRTicket.com.

Para más información y función escolar pueden llamar al (787) 723-1930.