Maripily pidió votos a favor de Patricia Corcino cuando participó en “Nuestra Belleza Latina”

Contrincantes en “La casa de los famosos 4″

“No me voy a acostumbrar a una mala educación de tu parte, a unas faltas de respeto y a que me traten como no se merece ningún ser humano. Yo no vine aquí a acostumbrarme a una mala educación, a acostumbrarme a una persona que trata no de manera correcta a otros. Soy una persona de fe, soy una persona objetiva, y en su momento, en la manera que Dios decida y al tiempo de Él, se dará el fruto, porque no creo que salgas airosa con tu comportamiento”, expresó Patricia la pasada noche del domingo.