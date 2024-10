La magia de Pixar y la Orquesta Filarmónica se unen en ritmo sinfónico en Puerto Rico

La banda sonora de las películas son un elemento clave que ayuda en la trama y permite jugar con las emociones de los espectadores. Muchos cineastas, incluyendo a leyendas como Steven Spielberg, aseguran que sus películas no serían iguales sin ese elemento sonoro.

“Luego de ‘Disney 100 in Concert’, que presentamos el año pasado en el Coliseo de Puerto Rico, este año volvemos con un nuevo ‘show’ que se llama ‘Pixar en concierto’. Este espectáculo es un concierto sinfónico con músicos de la Filarmónica de Puerto Rico, que interpretan las principales canciones de las películas de Pixar” , explicó Rose Sappia , gerente senior de Mercadeo y Negocios de Entretenimiento en Vivo para Latinoamérica de The Walt Disney Company. “A su vez, tenemos una pantalla gigante donde se ven los mejores momentos de las películas, junto con cantantes y bailarines en tarima, que terminan de armar esta gran propuesta”.

Durante el espectáculo, los presentes disfrutarán de éxitos como “You’ve Got a Friend in Me”, de “Toy Story”; “If I Didn’t Have You”, de “Monsters Inc.”, ganadora del premio Óscar a la mejor canción original en 2001; “Remember Me”, ganadora del premio Oscar a mejor canción original en 2018, “Un poco loco” y “El latido de mi corazón” de la película “Coco”, entre otros. Además, “Pixar en concierto” contará con varios de los personajes más icónicos de Pixar, como Buzz Lightyear, Woody y Mérida, entre otros.