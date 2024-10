El cruce entre Ben Affleck, Jennifer López y una ex en un evento en Los Ángeles

Dos meses después de que se confirmara la solicitud de divorcio , Jennifer López y Ben Affleck se cruzaron nuevamente durante un evento en Brentwood, Los Ángeles . El actor de “Gone Girl” no asistió solo: lo acompañaba su exesposa, Jennifer Garner , con quien estuvo casado por más de diez años, y Seraphina, la hija del medio de los tres chicos que comparten juntos.

De acuerdo con TMZ , el trío se reencontró durante una ceremonia informal el viernes 18 de octubre por la noche. La protagonista de “13 Going on 30″ llegó al área de West Los Ángeles a las 7:00 p.m., mientras que J.Lo arribó cinco minutos después, y su exesposo un poco más tarde. Aunque se desconoce si hubo alguna conversación entre los recién separados, los tres fueron captados por separado por los paparazzi con una sonrisa y de buen humor .

La cantante, por su parte, no estuvo sola y encontró contención en sus acompañantes: su hija Emme, de 16 años y fruto de su anterior matrimonio con Marc Anthony, y algunos de sus amigos cercanos. La compositora de “Jenny From the Block” vestía un mono grisáceo con unas sandalias color nude de tacón alto, mientras que una de sus gemelas optó por un conjunto holgado de pantalones y sudadera con capucha gris oscuro con una remera negra estampada por debajo.