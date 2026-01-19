Disney On Ice regresa a Puerto Rico con un nuevo espectáculo lleno de emoción y fantasía

Disney On Ice regresa a Puerto Rico con una nueva mágica aventura con su espectáculo “Disney On Ice presenta Jump In!”, que se llevará a cabo del 29 de mayo al 7 de junio en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

El espectáculo presenta patinaje artístico de clase mundial, acrobacias aéreas, asombrosos efectos especiales, momentos interactivos atractivos y música encantadora para toda la familia, en un viaje inolvidable por los cuentos de Disney y sus más de 50 personajes.

La mágica aventura inicia con Mickey Mouse, Minnie, Donald y Goofy usando el MousePad mágico para viajar al corazón de los inolvidables cuentos de Disney.

Navegando por los emocionantes mares de Moana 2 y el dinámico mundo de Inside Out 2, Jump In! llevará por primera vez al hielo a los nuevos personajes de estas exitosas producciones.

Además, el público podrá ver a Ansiedad junto con Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor, así como a varios personajes inéditos de Moana 2.

A lo largo del espectáculo, los asistentes podrán ayudar a Stitch a reparar una falla mientras el caos se esparce por el hielo; recorrerán la activa metrópoli de Zootopia con Judy y Nick; se deslizarán por las tierras heladas de Frozen; se maravillarán en el divertido universo de Toy Story; y viajarán al dinámico mundo de Colombia con la familia Madrigal en Encanto.

De igual manera, habrá un deslumbrante desfile de princesas con Ariel, Jasmine, Tiana, Rapunzel, Cenicienta, Bella, Mulán y Mérida.