Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Disney On Ice regresa a Puerto Rico con un nuevo espectáculo lleno de emoción y fantasía

Más de 50 personajes y acrobacias aéreas prometen un viaje inolvidable para toda la familia en el Coliseo Roberto Clemente

19 de enero de 2026 - 5:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Personajes de Disney on Ice. (Geo Rittenmyer)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Disney On Ice regresa a Puerto Rico con una nueva mágica aventura con su espectáculo “Disney On Ice presenta Jump In!”, que se llevará a cabo del 29 de mayo al 7 de junio en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

RELACIONADAS

El espectáculo presenta patinaje artístico de clase mundial, acrobacias aéreas, asombrosos efectos especiales, momentos interactivos atractivos y música encantadora para toda la familia, en un viaje inolvidable por los cuentos de Disney y sus más de 50 personajes.

La mágica aventura inicia con Mickey Mouse, Minnie, Donald y Goofy usando el MousePad mágico para viajar al corazón de los inolvidables cuentos de Disney.

Navegando por los emocionantes mares de Moana 2 y el dinámico mundo de Inside Out 2, Jump In! llevará por primera vez al hielo a los nuevos personajes de estas exitosas producciones.

Además, el público podrá ver a Ansiedad junto con Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor, así como a varios personajes inéditos de Moana 2.

A lo largo del espectáculo, los asistentes podrán ayudar a Stitch a reparar una falla mientras el caos se esparce por el hielo; recorrerán la activa metrópoli de Zootopia con Judy y Nick; se deslizarán por las tierras heladas de Frozen; se maravillarán en el divertido universo de Toy Story; y viajarán al dinámico mundo de Colombia con la familia Madrigal en Encanto.

De igual manera, habrá un deslumbrante desfile de princesas con Ariel, Jasmine, Tiana, Rapunzel, Cenicienta, Bella, Mulán y Mérida.

Los boletos para “Disney On Ice presenta Jump In!” estarán disponibles desde mañana, martes 20 de enero, en PRTickets o en www.DisneyOnIce.com.

Tags
Disney on IceColiseo Roberto Clemente
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 19 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: