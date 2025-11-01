Manzanas con tradición familiar en Disney Springs

Si ha visitado Disney Springs, el distrito de tiendas y restaurantes de Walt Disney World, en Orlando, seguro ha quedado cautivado con las tiendas, el colorido y el entretenimiento que ha visto allá. Pero también un olor a caramelo, chocolate y dulce, lo habrán atraído como un imán.

Emanan de Candy Cauldron, la tienda donde todo el mundo tiene que pararse en su vitrina, para ver la confección de manzanas caramelizadas, todo un arte en azúcar y frutas. Allí, además del dulce sabor, reina la tradición.

El Candy Cauldron, no solo lleva varias décadas abriendo el dulce paladar de los visitantes, (abrió en 1997), sino que es amado por los fans de los villanos de Disney. La tienda rinde tributo a uno de sus más icónicos personajes, la Reina Malvada, de la primera cinta animada de Disney, Blanca Nieves y los Siete Enanitos.

Manzana caramelizada en Disney Springs (Suministrada)

Además de los millones de dulces vendidos durante su existencia, las manzanas caramelizadas, que ya son toda una obra de arte con temas de temporadas, son el gran hit, y parte de la historia culinaria de los parques de Disney donde también se encuentran. Pero además, detrás de esa tienda hay historias de docenas de empleados, muchas inspiradoras, que trascienden generaciones.

Ese es el caso de Joanne, una “cast member” de Disney que, con más de 30 años en la empresa, ha estado muchos de esos años en Candy Cauldron. De origen puertorriqueño, empezó allí trabajando en el counter y su fascinación por lo que pasaba en el área de elaboración, y el que le gustaba tanto la interacción con los clientes, la llevó a trabajar confeccionando las manzanas caramelizadas. “La clave de hacer una manzana caramelizada perfecta es mucha práctica, eso le digo a los nuevos ‘cast members’”, explicó la experta, que se ha convertido en mentora de muchos de los nuevos empleados, que incluye a su hijo Pedro.

Manzana caramelizada en Disney Springs (Suministrada)

Unido al team desde el 2010, cuando aún era estudiante, dice que su madre fue la razón para “comenzar su viaje en Disney” y que ha sido una gran maestra, que se ha asegurado de enseñar todo para que el producto quede a la perfección. “He aprendido desde los detalles del trabajo artesanal hasta sobre servicio al cliente, creatividad y trabajo en equipo”. Con esa base, Pedro ha seguido su trayectoria en la empresa, en varios roles de liderazgo, incluyendo durante la gran apertura de Star Wars: Galaxy’s Edge, en el 2019.

Cuando de su paseo por Disney Springs, un imperdible en su viaje a Disney, no olvide que tras esos cristales que le muestran las curiosas obras de arte en azúcar y fruta, hay docenas de historias que contar. ¡Buen provecho!