Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
22 de agosto de 2025
88°bruma
De ViajeParques Temáticos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El parque Disney World estrenará espectáculo 4D inspirado en la película “Zootopia”

La producción se inaugurará el 7 de noviembre y se presentará en el Tree of Life Theater, según datos oficiales

22 de agosto de 2025 - 12:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto de archivo de personas que asisten a la exposición 'Immersive Disney animation' de Zootopia. (Mauricio Dueñas Castañeda)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El parque temático Disney’s Animal Kingdom, uno de los cuatro que conforman el Walt Disney World Resort en la ciudad de Orlando, en Florida, estrenará ‘Zootopia: Better Zoogether!’, un espectáculo en 4D basado en la película de animación y su secuela, que llegará a los cines a finales de este año.

RELACIONADAS

El show, que se inaugurará el 7 de noviembre, se presentará en el Tree of Life Theater, el auditorio situado bajo el árbol central del parque temático.

La coneja policía Judy Hopps y el zorro estafador que acaba siendo su aliado Nick Wilde, los personajes principales del filme, protagonizarán también el espectáculo, junto a nuevos personajes creados para este montaje, entre ellos la presentadora Heidi Howler.

La producción se presenta como una celebración ficticia del ‘Zoogether Day’, la festividad que en la historia de ‘Zootopia’ (2016) une a los distintos hábitats de animales.

A lo largo de la función se recrearán números musicales inspirados en la película que incluirán patinaje sobre hielo, natación sincronizada o espectáculos de drones, que culminarán con la actuación de la estrella pop de ‘Zootopia’ Gazelle, personaje al que la cantante colombiana Shakira prestó su voz en la primera entrega.

El proyecto lo ha desarrollado conjuntamente Walt Disney Imagineering, el equipo creativo de Disney encargado de diseñar sus atracciones, y los cineastas Jared Bush, guionista, y Byron Howard, animador y guionista, responsables de la cinta original.

También están las voces de los actores estadounidenses Jason Bateman y Ginnifer Goodwin, quienes retoman a los protagonistas.

El estreno se enmarca en la estrategia de Disney de ampliar su oferta de experiencias basadas en sus franquicias cinematográficas más populares, como ya ocurrió con ‘Avatar’ en el propio Animal Kingdom o con ‘Star Wars’ en los parques de Orlando y California.

Además de la función de teatro, los visitantes podrán saludar a los personajes, quienes lucirán vestuarios de ‘Zootopia 2’, cuyo estreno en salas está previsto para el 26 de noviembre.

Tags
Breaking NewsDisneyPelículasFloridaEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 22 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
De Viaje
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: