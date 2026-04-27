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Carlos José Torres se compromete en su “baby shower”: “Serás la mejor esposa”

El presentador de Wapa Televisión sorprendió a su pareja con una emotiva propuesta de matrimonio

27 de abril de 2026 - 6:20 PM

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Carlos José Torres es copresentador de "Pégate al mediodía" de Wapa Televisión. (Facebook)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

El presentador Carlos José Torres atraviesa uno de los mejores momentos de su vida: se encuentra en la dulce espera de la llegada de su hijo, Lucas Daniel, y próximamente se unirá en matrimonio con su pareja, la psicóloga Jaidelys Acevedo, quien le dio el sí en medio de la celebración de su “baby shower”.

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“Hemos vivido momentos increíbles, momentos buenos y momentos difíciles, pero si hay algo que nos ha echado hacia adelante es el amor que nos tenemos el uno al otro. Hemos estado ahí agarrados de manos no importando la tormenta que enfrentamos… no me queda duda de que tú serás excelente madre, la mejor madre, pero tampoco me queda duda de que tú serás la mejor esposa”, expresó con emoción el presentador de “Pégate al Mediodía” de Wapa Televisión.

Visiblemente feliz, la futura madre besó a su ahora prometido y mostró con entusiasmo su anillo de compromiso a los presentes.

Recordemos que la pareja había sufrido en 2025 la pérdida de sus gemelas. Fue en febrero de 2026 que anunció con ilusión la llegada de su bebé arcoíris —es el que nace tras la pérdida previa de un hijo debido a un aborto espontáneo, muerte neonatal o muerte perinatal—.

“Hoy volvemos a abrir el corazón. Durante meses guardamos este milagro en silencio”, fue parte del mensaje publicado por el presentador en aquel momento.

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Carlos TorresWapa TVmatrimonios
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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