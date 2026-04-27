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Con fecha el lanzamiento de “Bring Your Love”: el junte entre Madonna y Sabrina Carpenter

El tema podría formar parte del recientemente anunciado nuevo álbum de Madonna, “Confessions on a Dance Floor. Part II”

27 de abril de 2026 - 4:44 PM

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Madonna y Sabrina Carpenter. (Instagram)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madonna y Sabrina Carpenter lanzarán este jueves ‘Bring Your Love’, la canción que han grabado juntas y que estrenaron el pasado 17 de abril en el Festival de Coachella.

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Las dos artistas publicaron este lunes en sus redes sociales un mensaje que dice: “Tenemos algo que decir sobre esto. ‘Bring Your Love’, 30 de abril. 3.00 p.m. PST”.

A esa hora se publicará el tema, que podría formar parte del recientemente anunciado nuevo álbum de Madonna, ‘Confessions on a Dance Floor. Part II’, que saldrá el 3 de julio, aunque es un dato no confirmado oficialmente.

Madonna apareció por sorpresa en el concierto de Carpenter en el segundo fin de semana de Coachella, donde interpretaron juntas ‘Vogue’, ‘Like A Prayer’ y una canción nueva que posteriormente se supo que era ‘Bring Your Love’.

Asistentes disfrutan del primer fin de semana del festival Coachella Valley Music and Arts Festival el domingo 12 de abril de 2026, en Indio, California.Lizzo, izquierda, y Sexyy Red se presentan durante el primer fin de semana del festival Coachella Valley Music and Arts Festival el viernes 10 de abril de 2026, en Indio, California.Karol G se presenta durante el primer fin de semana del festival Coachella Valley Music and Arts Festival el domingo 12 de abril de 2026, en Indio, California.
1 / 24 | ¿Quiénes cantaron en Coachella 2026? Aquí las mejores fotos. Asistentes disfrutan del primer fin de semana del festival Coachella Valley Music and Arts Festival el domingo 12 de abril de 2026, en Indio, California. - Amy Harris

Otra actuación sorpresa de Madonna, en este caso el pasado sábado en la famosa discoteca The Abbey en Los Ángeles, sirvió para presentar dos temas de ‘Confessions II’: ‘Love Sensation’ y ‘Freedom’.

La reina del pop apareció detrás de la cabina del DJ durante una fiesta que se había denominado ‘Club Confessions’, lo que ya había dado una pista sobre el tema de la noche.

Apareció vestida con un corsé rosa muy parecido al que llevó en Coachella y que fue robado, junto a otras piezas de vestuario, del camerino de la cantante, que ofreció una recompensa por su devolución aunque sin cuantificar la cifra.

Madonna, que también llevaba un velo hasta los pies y una falda corta con encaje con mitones a juego, estaba acompañada por Stuart Price, productor de su nuevo disco, y de Addison Rae, que la acompañó en algunas de las canciones.

“¡Deja el celular¡”, gritó la cantante a los asistentes, que no paraban de corear su nombre, según se puede ver en los vídeos publicados en las redes sociales por los asistentes.

Entre los invitados estaban su hija Lourdes León, Cara Delevingne, Lily Allen, Kali Uchis o Lola Young.

Estos dos nuevos temas pertenecen a su nuevo trabajo que es la continuación de su disco ‘Confessions On a Dance Fllor’, de 2005 y que supone su regreso a Warner y a la música de “pista de baile”.

Un disco que ha grabado con Price, que que fue el director musical de su última gira, el Celebration Tour de 2023-2024, y que produjo el primer ‘Confessions’.

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MadonnaMúsica
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