Carlos José revela que será padre: “En julio llegará un nuevo miembro a nuestra familia”

El 2025 marcó un antes y un después en la vida de Carlos José Torres. Más allá de su éxito frente a las cámaras en Wapa Televisión, el presentador compartió con su público uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de sus gemelas. Junto a su pareja, la psicóloga Jaidelys Acevedo, el animador ha permitido que sus seguidores lo acompañen en una etapa de madurez personal que se refleja en su estilo de conducción más empático y cercano.

Esta tarde, el exparticipante del desaparecido programa “Guerreros” acudió a sus redes sociales para revelar una noticia que guardó por varios meses. Con mucha alegría, Torres anunció que se convertirá en padre.

“Hoy volvemos a abrir el corazón. Durante meses guardamos este milagro en silencio. No por miedo… sino por respeto al proceso. Después de lo que vivimos, aprendimos a caminar con más cuidado, a proteger más, a celebrar en voz baja", comenzó.

Según el comunicador, “la última vez nos tocó despedirnos demasiado pronto. Y aunque esa herida siempre será parte de nosotros, también nos enseñó a valorar cada latido, cada cita médica, cada semana que pasa”.

En la publicación, el modelo especificó que su pareja sentimental tiene cinco meses de embarazo. A lo largo del proceso se han mantenido “esperando. Creyendo. Orando”.

“Si Dios lo permite, en julio llegará un nuevo miembro a nuestra familia. No es solo felicidad. Es esperanza después de la tormenta. Es fe renovada. Es amor creciendo otra vez”, concluyó.