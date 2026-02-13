Carlos José revela que será padre: “En julio llegará un nuevo miembro a nuestra familia”
Según el presentador, guardaron el secreto “durante meses”
13 de febrero de 2026 - 6:06 PM
El 2025 marcó un antes y un después en la vida de Carlos José Torres. Más allá de su éxito frente a las cámaras en Wapa Televisión, el presentador compartió con su público uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de sus gemelas. Junto a su pareja, la psicóloga Jaidelys Acevedo, el animador ha permitido que sus seguidores lo acompañen en una etapa de madurez personal que se refleja en su estilo de conducción más empático y cercano.
Esta tarde, el exparticipante del desaparecido programa “Guerreros” acudió a sus redes sociales para revelar una noticia que guardó por varios meses. Con mucha alegría, Torres anunció que se convertirá en padre.
“Hoy volvemos a abrir el corazón. Durante meses guardamos este milagro en silencio. No por miedo… sino por respeto al proceso. Después de lo que vivimos, aprendimos a caminar con más cuidado, a proteger más, a celebrar en voz baja", comenzó.
Según el comunicador, “la última vez nos tocó despedirnos demasiado pronto. Y aunque esa herida siempre será parte de nosotros, también nos enseñó a valorar cada latido, cada cita médica, cada semana que pasa”.
En la publicación, el modelo especificó que su pareja sentimental tiene cinco meses de embarazo. A lo largo del proceso se han mantenido “esperando. Creyendo. Orando”.
“Si Dios lo permite, en julio llegará un nuevo miembro a nuestra familia. No es solo felicidad. Es esperanza después de la tormenta. Es fe renovada. Es amor creciendo otra vez”, concluyó.
Al igual que siempre, el integrante de “Pégate al mediodía” aprovechó para agradecer. “Gracias por cada mensaje, cada oración y cada abrazo que nos dieron cuando más lo necesitábamos. Ustedes también han sido parte de este proceso”, sostuvo.
