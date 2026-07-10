Fallece a los 36 años estrella de “reality show” con síndrome de Down

Cristina Sanz, conocida por su participación en la serie documental de A&E “Born This Way”, falleció a los 36 años, según confirmó su familia el 8 de junio.

En un mensaje publicado en la cuenta familiar de Instagram, sus padres informaron que Cristina sufrió “un paro cardíaco repentino” y que fue trasladada de urgencia al hospital.

“A pesar de los esfuerzos de los médicos por estabilizar su corazón, no sobrevivió”, señalaron. “Su muerte fue una conmoción total e inesperada. Siempre atesoraremos el regalo de su vida. Todos guardaremos en nuestros corazones los maravillosos momentos que compartimos con Cristina”, añadieron.

La cadena A&E, productora del programa que dio a conocer a Sanz, expresó su consternación y envió “las más sinceras condolencias a su familia y a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla y trabajar con ella”.

PUBLICIDAD

Cristina Sanz participó en las cuatro temporadas de “Born This Way”, serie que se estrenó en diciembre de 2015 y concluyó en diciembre de 2019. El programa, galardonado con el Emmy 2016 a mejor programa de telerrealidad sin estructura y con otros premios en 2017, ofreció “una mirada íntima a un grupo diverso de jóvenes con síndrome de Down mientras persiguen sus pasiones y sueños”, según la sinopsis de A&E.

La producción también mostró aspectos personales de la vida de Sanz, incluida su boda con Ángel, cuya ceremonia fue documentada en un episodio de 2018. La pareja se separó en 2021.