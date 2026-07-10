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Fallece a los 36 años estrella de “reality show” con síndrome de Down

Participó de cuatro temporadas de la serie documental de A&E “Born This Way”

10 de julio de 2026 - 1:07 PM

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Cristina Sanz fue parte de "Born This Way". (Suministrada)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Cristina Sanz, conocida por su participación en la serie documental de A&E “Born This Way”, falleció a los 36 años, según confirmó su familia el 8 de junio.

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En un mensaje publicado en la cuenta familiar de Instagram, sus padres informaron que Cristina sufrió “un paro cardíaco repentino” y que fue trasladada de urgencia al hospital.

“A pesar de los esfuerzos de los médicos por estabilizar su corazón, no sobrevivió”, señalaron. “Su muerte fue una conmoción total e inesperada. Siempre atesoraremos el regalo de su vida. Todos guardaremos en nuestros corazones los maravillosos momentos que compartimos con Cristina”, añadieron.

La cadena A&E, productora del programa que dio a conocer a Sanz, expresó su consternación y envió “las más sinceras condolencias a su familia y a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla y trabajar con ella”.

Cristina Sanz participó en las cuatro temporadas de “Born This Way”, serie que se estrenó en diciembre de 2015 y concluyó en diciembre de 2019. El programa, galardonado con el Emmy 2016 a mejor programa de telerrealidad sin estructura y con otros premios en 2017, ofreció “una mirada íntima a un grupo diverso de jóvenes con síndrome de Down mientras persiguen sus pasiones y sueños”, según la sinopsis de A&E.

La producción también mostró aspectos personales de la vida de Sanz, incluida su boda con Ángel, cuya ceremonia fue documentada en un episodio de 2018. La pareja se separó en 2021.

“Born This Way” fue elogiada por transformar la percepción social sobre las personas con síndrome de Down y por dar voz a los participantes y a sus familias. Al anunciar la conclusión de la serie en 2019, el productor ejecutivo Jonathan Murray destacó que el programa evidenció la búsqueda de independencia, la aspiración a un empleo digno y el deseo de contribuir a la comunidad por parte de quienes aparecen en pantalla.

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Reality Shows
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