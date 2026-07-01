Miss Corozal 2026 se transforma en la nueva emperatriz de “reality show” de Univision

De los exigentes escenarios de los “reality shows” físicos a las plataformas de Miss Universe Puerto Rico 2026, Addylinnette Castro demostró que la disciplina no es negociable. La representante de Corozal, el ‘pueblo del voleibol’, no solo destacó por su innegable carisma frente a las cámaras, sino por una sólida preparación académica en la Universidad del Sagrado Corazón y una profunda vocación orientada al bienestar emocional de la juventud.

El jueves, el Centro de Bellas Artes Ángel O. Berríos de Caguas se vistió de gala para la final del concurso de belleza nacional, una noche histórica donde se conoció a la nueva soberana boricua. Aunque la comunicadora en formación no logró clasificar en el cuadro de semifinalistas, destacó por su proyección y compromiso social, consolidándose como una de las figuras clave dentro del análisis de esta competitiva edición que coronó a Jennifer Barreto.

Lo anterior, sin embargo, no supuso el final de la carrera de Castro. Ayer, lunes, la atleta comenzó un nuevo capítulo como parte de la competencia televisiva “Garra versus Veneno: Guerreros Mundiales” de Univision.

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Miss Corozal 2026 pisó el estudio con la banda del certamen nacional. Con esto, dejó claro que no importa el escenario su misión no cambia: representar a los suyos con honor.

“Hace unos meses estaba sobre un escenario persiguiendo un sueño con tacones. Hoy seguimos persiguiendo el mismo sueño de dejar a Puerto Rico por todo lo alto, pero esta vez volvemos a los tenis. Muchos piensan que hay que escoger un solo camino y no”, comenzó.

En sus redes sociales Castro agregó: “He aprendido que los sueños no tienen una sola forma. Se trata de adaptarte, de reinventarte y de atreverte a decirle ‘sí’ a cada oportunidad que te acerque a la persona que quieres llegar a ser. Gracias a todos los que soñaban con verme en este ‘reality’. Leer cada mensaje, sentir su apoyo y saber que confían en mí para enfrentar cualquier reto significa más de lo que imaginan. Ustedes también son parte de todas mis aventuras”.

La boricua concluyó: “No importa si es una pasarela, una pista de competencia o cualquier escenario, mientras haya un sueño esperándome al otro lado, ahí voy a estar, dando el 200% de mí”.