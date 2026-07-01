Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miss Corozal 2026 se transforma en la nueva emperatriz de “reality show” de Univision

Ayer, lunes, Addylinnette Castro sorprendió desde “Garra versus Veneno: Guerreros Mundiales”

1 de julio de 2026 - 9:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Addylinnette Castro, Miss Corozal 2026. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

De los exigentes escenarios de los “reality shows” físicos a las plataformas de Miss Universe Puerto Rico 2026, Addylinnette Castro demostró que la disciplina no es negociable. La representante de Corozal, el ‘pueblo del voleibol’, no solo destacó por su innegable carisma frente a las cámaras, sino por una sólida preparación académica en la Universidad del Sagrado Corazón y una profunda vocación orientada al bienestar emocional de la juventud.

RELACIONADAS

El jueves, el Centro de Bellas Artes Ángel O. Berríos de Caguas se vistió de gala para la final del concurso de belleza nacional, una noche histórica donde se conoció a la nueva soberana boricua. Aunque la comunicadora en formación no logró clasificar en el cuadro de semifinalistas, destacó por su proyección y compromiso social, consolidándose como una de las figuras clave dentro del análisis de esta competitiva edición que coronó a Jennifer Barreto.

Lo anterior, sin embargo, no supuso el final de la carrera de Castro. Ayer, lunes, la atleta comenzó un nuevo capítulo como parte de la competencia televisiva “Garra versus Veneno: Guerreros Mundiales” de Univision.

Miss Corozal 2026 pisó el estudio con la banda del certamen nacional. Con esto, dejó claro que no importa el escenario su misión no cambia: representar a los suyos con honor.

“Hace unos meses estaba sobre un escenario persiguiendo un sueño con tacones. Hoy seguimos persiguiendo el mismo sueño de dejar a Puerto Rico por todo lo alto, pero esta vez volvemos a los tenis. Muchos piensan que hay que escoger un solo camino y no”, comenzó.

En sus redes sociales Castro agregó: “He aprendido que los sueños no tienen una sola forma. Se trata de adaptarte, de reinventarte y de atreverte a decirle ‘sí’ a cada oportunidad que te acerque a la persona que quieres llegar a ser. Gracias a todos los que soñaban con verme en este ‘reality’. Leer cada mensaje, sentir su apoyo y saber que confían en mí para enfrentar cualquier reto significa más de lo que imaginan. Ustedes también son parte de todas mis aventuras”.

La boricua concluyó: “No importa si es una pasarela, una pista de competencia o cualquier escenario, mientras haya un sueño esperándome al otro lado, ahí voy a estar, dando el 200% de mí”.

Miss Aguas Buenas, Miss Dorado, Miss Aibonito y Miss Arroyo son algunas de las favoritas de El Nuevo Día.Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo.Miss Toa Baja, Vicky Carbonell Cuevas.
1 / 31 | Las 10 favoritas de El Nuevo Día para el Miss Universe Puerto Rico. Miss Aguas Buenas, Miss Dorado, Miss Aibonito y Miss Arroyo son algunas de las favoritas de El Nuevo Día. - Carlos Rivera Giusti
Tags
Miss Universe Puerto RicoCorozal
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: