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Elena Sofía le da un aire fresco al pop romántico con su nueva canción “Hola, ¿Aló?”​

El lanzamiento está acompañado por el estreno oficial de su video musical

10 de julio de 2026 - 12:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elena Sofía (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tras el lanzamiento de “Por Quien” y el inicio de una nueva etapa junto a Sony Music Latin, la cantautora puertorriqueña Elena Sofía continúa consolidando su propuesta musical con el estreno de su nuevo sencillo, “Hola, ¿Aló?”, disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy jueves, 9 de julio.

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El lanzamiento está acompañado por el estreno oficial de su video musical.

Con una producción de pop romántico, fresco y juvenil, “Hola, ¿Aló?”, retrata ese momento de ilusión en el que una chica solo desea captar la atención del chico que le gusta. A través de una melodía contagiosa y una interpretación natural, Elena Sofía vuelve a conectar con las emociones cotidianas de su generación desde una perspectiva auténtica y cercana.

“Me emociona muchísimo compartir “Hola, ¿Aló?”, porque refleja esa ilusión que todos hemos sentido alguna vez. Espero que quienes la escuchen se identifiquen con ella, la disfruten y la hagan suya”, expresó Elena Sofía.

A sus 17 años, Elena Sofía continúa posicionándose como una de las jóvenes promesas del pop latino. Cantante, compositora y actriz, ha construido una propuesta artística caracterizada por la honestidad de sus letras y una sensibilidad que trasciende su edad. Su reciente firma con Sony Music Latin marcó un importante paso en su carrera, reafirmando el potencial de una artista que continúa demostrando una voz propia dentro de la nueva generación del pop latino.

Además de su desarrollo musical, Elena Sofía ha cultivado una sólida comunidad digital con más de 1.68 millones de suscriptores en YouTube y más de 336 mil seguidores en Instagram. Su trayectoria incluye presentaciones en diversos países de Latinoamérica y una constante evolución artística que la continúa consolidando como una de las voces emergentes del género.

“Hola, ¿Aló?”, y su video musical ya están disponiblesen todas las plataformas digitales.

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Música
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