Rauw Alejandro estrena “GuabanSexxx”, el adelanto de su próximo álbum

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro presentó ayer su nuevo sencillo y video, “GuabanSexxx”, parte de lo que será su sexto álbum de estudio, “Cosa Nuestra: Capítulo 0″.

El tema se inspira en Guabancex, diosa taína de las tormentas y el caos, y mezcla ritmos de house, bomba y plena.

El artista adelantó la canción el pasado domingo durante una aparición sorpresa en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, donde su vestuario rindió homenaje al concepto de su próximo proyecto musical.

“Cosa Nuestra: Capítulo 0″ es la precuela de su exitoso álbum “Cosa Nuestra”, que ayer se anunció como finalista a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en la categoría de Top Latin Album del Año. Esa producción debutó en el primer puesto del Latin Albums Chart de Billboard y en el sexto del Billboard 200, además de colocar 15 canciones en el Spotify Global Top 200, un logro histórico para un disco latino.

El intérprete es finalista en 14 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina, incluyendo Artista y Gira del Año.

Rauw Alejandro durante el estreno del tema. (Luis Abad/Suministrada)

Previo al estreno de “GuabanSexxx”, Rauw lanzó los temas “Carita Linda” y “Buenos Términos”. El primero, un homenaje a la bomba y su herencia puertorriqueña, se convirtió en su décimo segundo número uno al encabezar los listados Latin Airplay y Latin Pop Airplay. Mientras, “Buenos Términos” mostró un sonido más intenso y dramático en una historia de relaciones marcadas por la pasión y el conflicto.

La semana pasada, el artista recibió el galardón Vision en los Hispanic Heritage Awards 2025, en Washington D. C. En su discurso, dedicó el reconocimiento a la comunidad hispana en Estados Unidos y destacó con orgullo sus raíces caribeñas.

Rauw continúa con su gira mundial "Cosa Nuestra", que ha agotado funciones en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. La etapa latinoamericana arrancará el 13 de octubre con tres presentaciones en Santiago de Chile y seguirá por Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.