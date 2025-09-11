Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
11 de septiembre de 2025
87°bruma
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rauw Alejandro estrena “GuabanSexxx”, el adelanto de su próximo álbum

El artista adelantó la canción el pasado domingo durante una aparición sorpresa en la residencia de Bad Bunny

11 de septiembre de 2025 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rauw Alejandro era de los artistas más esperados en la residencia. Foto: Cheery Viruet (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro presentó ayer su nuevo sencillo y video, “GuabanSexxx”, parte de lo que será su sexto álbum de estudio, “Cosa Nuestra: Capítulo 0″.

RELACIONADAS

El tema se inspira en Guabancex, diosa taína de las tormentas y el caos, y mezcla ritmos de house, bomba y plena.

El artista adelantó la canción el pasado domingo durante una aparición sorpresa en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, donde su vestuario rindió homenaje al concepto de su próximo proyecto musical.

“Cosa Nuestra: Capítulo 0″ es la precuela de su exitoso álbum “Cosa Nuestra”, que ayer se anunció como finalista a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en la categoría de Top Latin Album del Año. Esa producción debutó en el primer puesto del Latin Albums Chart de Billboard y en el sexto del Billboard 200, además de colocar 15 canciones en el Spotify Global Top 200, un logro histórico para un disco latino.

El intérprete es finalista en 14 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina, incluyendo Artista y Gira del Año.

Rauw Alejandro durante el estreno del tema.
Rauw Alejandro durante el estreno del tema. (Luis Abad/Suministrada)

Previo al estreno de “GuabanSexxx”, Rauw lanzó los temas “Carita Linda” y “Buenos Términos”. El primero, un homenaje a la bomba y su herencia puertorriqueña, se convirtió en su décimo segundo número uno al encabezar los listados Latin Airplay y Latin Pop Airplay. Mientras, “Buenos Términos” mostró un sonido más intenso y dramático en una historia de relaciones marcadas por la pasión y el conflicto.

La semana pasada, el artista recibió el galardón Vision en los Hispanic Heritage Awards 2025, en Washington D. C. En su discurso, dedicó el reconocimiento a la comunidad hispana en Estados Unidos y destacó con orgullo sus raíces caribeñas.

Rauw continúa con su gira mundial "Cosa Nuestra", que ha agotado funciones en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. La etapa latinoamericana arrancará el 13 de octubre con tres presentaciones en Santiago de Chile y seguirá por Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. Fanáticos siguieron el “dress code” al pie de la letra, llenando el Choliseo de looks inspirados en la década de 1960.Isaac Cuadrado y Naomi Rivera, dos fanáticos del reguetonero, que lograron ver y disfrutar del concierto.
1 / 41 | Un "showman" de pies a cabeza: Rauw Alejandro protagoniza su propia película en el Choliseo. La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. - Ramon "Tonito" Zayas
Tags
Rauw AlejandroBomba y plena
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: