26 de septiembre de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rauw Alejandro estrena “Cosa nuestra: Capítulo 0” con su mira puesta en Latinoamérica

El artista puertorriqueño dio una primicia a su público el jueves en la noche en Mayagüez

26 de septiembre de 2025 - 11:04 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rauw Alejandro comenzó su "listening party" en Mayagüez, bailando bomba. "Cosa Nuestra: Capítulo 0" llega respaldado por cuatro sencillos previos, incluido el éxito neo-bomba “Carita Linda”, que alcanzó el No. 1 en Latin Airplay y Latin Pop Airplay. "Cosa Nuestra: Capítulo 0" es el spin-off oficial y la historia de origen del aclamado quinto álbum de estudio de Rauw, Cosa Nuestra.
1 / 7 | Rauw Alejandro estrena “Cosa nuestra: Capítulo 0” con su mira puesta en Latinoamérica . Rauw Alejandro comenzó su "listening party" en Mayagüez, bailando bomba. - Suministrada
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

San Juan, Puerto Rico - El ícono de la música urbana, Rauw Alejandro, le quizo hacer un regalo a su fanaticada con el lanzamiento de su sexto álbum de estudio, “Cosa nuestra: Capítulo 0”, una producción que no solo honra sus raíces afrocaribeñas, sino que también marca una nueva etapa en su carrera.

RELACIONADAS

Con este álbum, disponible en todas las plataformas de contenido de “streaming”, el artista puertorriqueño reafirma su capacidad de reinventarse y liderar la evolución de la música latina a nivel global.

Con 14 canciones, “Cosa nuestra: Capítulo 0” funciona como un tributo moderno a los ritmos del Caribe, fusionando géneros como la bomba, la salsa, la bachata y la música urbana. Lejos de ser un álbum convencional, este proyecto es una narrativa musical que conecta tradición y modernidad, sensualidad y espiritualidad.

De hecho, el artista urbano se presentó en la noche del jueves, 25 de septiembre, frente a un fervoroso público en el casco urbano de Mayagüez, quienes tuvieron la primicia de escuchar las nuevas canciones del álbum, horas antes de estar disponibles al público general.

Antes del lanzamiento oficial, Rauw Alejandro había estrenado cuatro sencillos que aparecen en el nuevo álbum, incluyendo “Carita linda”, un éxito neo-bomba que alcanzó el número uno en Latin Airplay y Latin Pop Airplay; “GuabanSexxx”, una mezcla atrevida de house, bomba y plena inspirada en la diosa taína de las tormentas; “Buenos términos”, con sonidos afrocaribeños; y “Santa”, una colaboración con Rvssian y Ayra Starr.

Entre lo más llamativo del nuevo álbum podría ser una nueva incursión del artista en la salsa, con temas como “Callejón de los secretos”, junto a Mon Laferte, y “Mirando al cielo”, creada con el legendario sonero Nino Segarra y su hijo Dímelo Ninow. Además, presenta su primera bachata, “Silencio”, producida por Romeo Santos, lo que amplía aún más su espectro musical.

“Cosa Nuestra: Capítulo 0” es el ‘spin-off’ y precuela oficial del exitoso álbum “Cosa Nuestra” (2024), que no solo fue aclamado por la crítica, sino que también rompió récords en plataformas digitales, posicionando 15 canciones en el Spotify Global Top 200 y debutando en el puesto número seis del Billboard 200.

Este nuevo capítulo profundiza en los orígenes culturales y personales de la propuesta artística del puertorriqueño, y llega acompañado de dos nominaciones al Latin Grammy 2025, incluyendo uno al “Álbum del año”, y 14 nominaciones a los Billboard Latin Music Awards, entre ellas “Artista del año”, “Gira del año” y “Álbum latino del año”.

Gira por Latinoamérica

Tras el éxito rotundo en Estados Unidos, Europa y Puerto Rico con su gira “Cosa nuestra”, calificada por Rolling Stone como “el mejor show de la música latina”, Rauw Alejandro se prepara para la etapa latinoamericana de la gira, que comenzará el 13 de octubre en Santiago, Chile, con tres fechas consecutivas en el Movistar Arena.

El recorrido incluye paradas en Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, entre otras, con múltiples fechas ya agotadas o en preventa acelerada. Las entradas están disponibles en Livenation.com.

La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. Fanáticos siguieron el “dress code” al pie de la letra, llenando el Choliseo de looks inspirados en la década de 1960.Isaac Cuadrado y Naomi Rivera, dos fanáticos del reguetonero, que lograron ver y disfrutar del concierto.
1 / 41 | Un "showman" de pies a cabeza: Rauw Alejandro protagoniza su propia película en el Choliseo. La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. - Ramon "Tonito" Zayas
