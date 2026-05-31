Opinión
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Cuota para visitar El Yunque: Una propuesta “absurda”
Casi 10 años después del huracán María, la reserva natural lidia con reconstrucciones lentas, accesos limitados y mantenimientos pospuestos afectando su potencial, destaca Ricardo Cortés Chico
31 de mayo de 2026 - 11:00 PM
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