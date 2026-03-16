Estos fueron los ganadores de Premios Oscar 2026
El filme “One Battle After Another” obtuvo seis estatuillas
16 de marzo de 2026 - 8:28 AM
16 de marzo de 2026 - 8:28 AM
Los Ángeles - “One Battle After Another”, que aspiraba a 13 Oscar, logró seis premios, incluyendo el galardón principal de la noche, a mejor película, y se impuso a “Sinners”, que con un récord de 16 nominaciones, consiguió cuatro estatuillas.
Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.
‘One Battle After Another’.
Paul Thomas Anderson, por ‘One Battle After Another’.
Jessie Buckley, por ‘Hamnet’.
Michael B. Jordan, por ‘Sinners’.
Amy Madigan, por ‘Weapons’.
Sean Penn, por ‘One Battle After Another’.
Noruega, ‘Sentimental Value’.
Paul Thomas Anderson, por ‘One Battle After Another’.
Ryan Coogler, por ‘Sinners’.
Autumn Durald, por ‘Sinners’.
Andy Jurgensen, por ‘One Battle After Another’.
Kate Hawley, por ‘Frankenstein’.
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por ‘Frankenstein’.
Ludwig Goransson, por ‘Sinners’.
‘Golden’, de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por ‘K-Pop Demon Hunters’.
Tamara Deverell y Shane Vieau, por ‘Frankenstein’.
Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por ‘F1’.
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por ‘Avatar: Free And Ash’.
Cassandra Kulukundis, por ‘One Battle After Another’.
‘K-Pop Demon Hunters’
‘Mr. Nobody Against Putin’.
‘The Singers’.
‘Two People Exchanging Saliva’.
‘The Girl Who Cried Pearls’.
‘All The Empty Rooms’.
