Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estos fueron los ganadores de Premios Oscar 2026

El filme “One Battle After Another” obtuvo seis estatuillas

16 de marzo de 2026 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jessie Buckley, ganadora a mejor actriz, Michael B. Jordan, ganador de mejor actor y Amy Madigan, obtuvo el premio de mejor actriz de reparto. (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - “One Battle After Another”, que aspiraba a 13 Oscar, logró seis premios, incluyendo el galardón principal de la noche, a mejor película, y se impuso a “Sinners”, que con un récord de 16 nominaciones, consiguió cuatro estatuillas.

RELACIONADAS

Este es el listado completo de los ganadores de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebró este domingo en el teatro Dolby de Los Ángeles.

MEJOR PELÍCULA

‘One Battle After Another’.

MEJOR DIRECCIÓN

Paul Thomas Anderson, por ‘One Battle After Another’.

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley, por ‘Hamnet’.

MEJOR ACTOR

Michael B. Jordan, por ‘Sinners’.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Madigan, por ‘Weapons’.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sean Penn, por ‘One Battle After Another’.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Noruega, ‘Sentimental Value’.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Paul Thomas Anderson, por ‘One Battle After Another’.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Ryan Coogler, por ‘Sinners’.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Autumn Durald, por ‘Sinners’.

MEJOR MONTAJE

Andy Jurgensen, por ‘One Battle After Another’.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Kate Hawley, por ‘Frankenstein’.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por ‘Frankenstein’.

MEJOR BANDA SONORA

Ludwig Goransson, por ‘Sinners’.

MEJOR CANCIÓN

‘Golden’, de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por ‘K-Pop Demon Hunters’.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tamara Deverell y Shane Vieau, por ‘Frankenstein’.

MEJOR SONIDO

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por ‘F1’.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por ‘Avatar: Free And Ash’.

MEJOR CASTING

Cassandra Kulukundis, por ‘One Battle After Another’.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

‘K-Pop Demon Hunters’

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

‘Mr. Nobody Against Putin’.

MEJOR CORTO

‘The Singers’.

‘Two People Exchanging Saliva’.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

‘The Girl Who Cried Pearls’.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

‘All The Empty Rooms’.

Emma Stone Jacob Elordi Odessa A'zion
1 / 58 | Hollywood se viste de gala para la 98ª edición de los Oscar. Emma Stone - Jordan Strauss
Tags
Premios OscarPelículas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: