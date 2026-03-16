Michael B. Jordan conquista su primer Oscar a mejor actor por “Sinners”

LOS ÁNGELES — Michael B. Jordan lleva más de veinte años preparándose para una interpretación como la de “Sinners”. Ahora, su recompensa es el Oscar al mejor actor.

Jordan se llevó un Oscar por interpretar a los gemelos idénticos Smoke y Stack en esta película de terror sobrenatural impregnada de blues y ambientada en el Misisipi de los años treinta, que obtuvo un récord de 16 nominaciones a los Premios de la Academia.

La 98.ª edición de los premios se celebró el domingo por la noche.

Jordan es el sexto hombre negro en ganar el premio al mejor actor. Se une así a Will Smith (King Richard, 2020), Forest Whitaker (El último rey de Escocia, 2006), Jamie Foxx (Ray, 2004), Denzel Washington (Training Day, 2001) y Sidney Poitier (Lillies of the Field), quien fue el primero en 1963.

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Los demás nominados fueron Timothée Chalamet por “Marty Supreme”, Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another”, Ethan Hawke por “Blue Moon” y Wagner Moura por “The Secret Agent”.

Chalamet había sido el favorito inicial para el Oscar tras ganar en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards. Pero Jordan se sorprendió a sí mismo al ganar en los Actor Awards, lo que le dio impulso en los últimos días de la votación de los Óscar.

“Sinners” reunió de nuevo a Jordan y al guionista, productor y director Ryan Coogler. Su colaboración se remonta a 2013.

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Ese fue el papel cinematográfico que supuso el gran salto de Jordan en “Fruitvale Station”, de Coogler, por el que recibió elogios de la crítica al interpretar a un hombre real asesinado por la policía. Fue el debut como director de Coogler, y le siguieron “Creed”, “Black Panther” y ahora “Sinners”.

El éxito inicial de Jordan como actor llegó en televisión. Tuvo un papel pequeño pero fundamental en “The Wire” en 2002, seguido de la telenovela “All My Children”, en la que sustituyó a Chadwick Boseman, y “Friday Night Lights”.

Más tarde, él y Boseman actuaron juntos en “Black Panther” y fueron amigos íntimos hasta la muerte de Boseman por cáncer de colon en 2020. Jordan dedicó a Boseman el premio de interpretación que recibió en los NAACP Image Awards de este año.

Jordan, de 39 años, que también produce y dirige, nació en Santa Ana, California, y creció en Newark, Nueva Jersey.