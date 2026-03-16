Estefanía Soto deslumbra en la alfombra roja de la 98ª edición de los Oscar
La exreina de belleza boricua estuvo a cargo de la cobertura especial de ABC Puerto Rico
16 de marzo de 2026 - 10:16 PM
16 de marzo de 2026 - 10:16 PM
La Miss Puerto Rico 2020, Estefanía Soto Torres deslumbró en la alfombra roja de la 98ª edición de los premios Oscar, donde la presentadora encabezó por segundo años consecutivo la cobertura especial para ABC Puerto Rico, conectando a la audiencia de la isla con la noche más importante del cine.
Durante la velada, la modelo y actriz puertorriqueña estuvo realizando cápsulas en vivo desde la alfombra roja, entrevistando a artistas y figuras de la industria cinematográfica que desfilaron por el Dolby Theatre antes de dar inicio la ceremonia.
Para la ocasión, Soto deslumbró con un elegante diseño de Olivia Boutique, una tienda local de Puerto Rico, llevando la moda de la isla en uno de los escenarios más importantes en Hollywood.
“Hace un año que llegué a Los Ángeles y ahí fue que pude hacer la alfombra de los Premios Oscar. Ha sido un año de muchas transiciones, muchos ajustes y ha sido un año de mucho crecimiento. Tenía muchas ganas de establecerme en Los Ángeles para ir poco a poco construyendo algo similar a lo que tengo acá en Puerto Rico, pero fuera de la isla. He estado en un proceso de mucho crecimiento y pequeños pasos que me han ayudado a consolidar eso que quiero lograr”, explicó la presentadora en entrevista previa con El Nuevo Día sobre la búsqueda de oportunidades en su nuevo hogar, Los Ángeles, California.
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