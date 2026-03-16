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“One Battle After Another” se corona la más galardonada de los Oscar

La gran favorita de la noche se llevó seis Oscar, entre ellos la mejor película y mejor director, entre otros

16 de marzo de 2026 - 11:17 PM

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Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, y el equipo de "One Battle After Another" recogen el premio a la mejor película durante la ceremonia de los Oscar celebrada el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Chris Pizzello)
Por Servicios combinados

LOS ÁNGELES “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson, fue galardonada con el Oscar a la mejor película en la 98.ª edición de los Premios de la Academia, otorgando el máximo galardón de Hollywood a una saga cómica y multigeneracional estadounidense sobre la resistencia política.

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Antes del domingo, Anderson nunca había ganado un Oscar.

La película era la segunda con más nominaciones (13) en esta edición de los Oscar, por detrás de ‘Sinners’, que obtuvo el mayor número con 16, pero que se quedo con solo cuatro premios.

Pero “One Battle After Another”, la gran favorita, se llevó seis Oscar, entre ellos el de mejor director y el de mejor guion adaptado para Anderson, el primer Oscar al mejor reparto y el de mejor actor secundario para un ausente Sean Penn.

“Escribí esta película para mis hijos, para pedirles perdón por el desastre que hemos dejado en este mundo —que les estamos dejando en herencia—“, dijo Anderson al recoger el premio al mejor guion. “Pero también con el ánimo de que ellos sean la generación que, con suerte, nos traiga algo de sentido común y decencia”.

La noche de los Oscar fue para Warner Bros., el estudio de “One Battle After Another” y la historia de vampiros de Coogler. Fue una nota de triunfo extrañamente conmovedora para el legendario estudio, que semanas antes había acordado su venta a Paramount Skydance, el gigante mediático montado rápidamente por David Ellison.

El acuerdo, que espera la aprobación de las autoridades reguladoras, tiene a Hollywood preparándose para más despidos.

“Sinners” y “One Battle After Another” fueron, cada una a su manera, anomalías de Hollywood: originales de gran presupuesto nacidos de una visión personal. En un año en el que la ansiedad por la contracción de los estudios y el auge de la inteligencia artificial a menudo consumió a la industria, ambas películas dieron a Hollywood una nueva esperanza.

Emma Stone Jacob Elordi Odessa A'zion
1 / 58 | Hollywood se viste de gala para la 98ª edición de los Oscar. Emma Stone - Jordan Strauss

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