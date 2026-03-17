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¿Por qué Sean Penn no fue a los Premios Oscar?

Ganó Mejor Actor de Reparto, donde fue nominado junto a su compañero de película “One Battle After Another”, Benicio del Toro

17 de marzo de 2026 - 10:58 AM

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Sean Penn en una escena de "One Battle After Another". (Warner Bros. Pictures via AP) (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Sean Penn fue reconocido como Mejor Actor de Reparto en los Premios Oscar y, a diferencia de los otros cuatro actores que estaban nomiandos en la misma categoría, él fue el único que no asistió.

En una reciente entrevista acaró que prefiere quedarse en casa por una cuestión de “ansiedad social”.

En una entrevista con “Newsweek”, el actor de “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”) aclaró que, si no asiste a recibir los premios en los que es nominado, nada tiene que ver con una cuestión de ego o de desdén a la industria cinematográfica, si no por la sensación que le produce toda la parafernalia detrás de las premiaciones.

“El mundo de los premios es, para mí... un infierno”, confesó.

La ansiedad que le produce no saber cómo comportarse frente a una situación de reconocimiento público es tal, que Penn indicó que prefería no ser considerado para ganar un premio, que tener que subir al escenario y realizar un discurso de agradecimiento.

“El genial cuando estás orgulloso por el trabajo que has hecho, nunca tendría que parse un reconocimiento en persona; prefiero no estar nominado a sentirme presionado a tener que participar”, abundó.

También desmintió a Julia Roberts, una de sus amigas más entrañables en la industria, quien, a lo largo de los años, ha aseverado que, quien afirma que no se siente bien recibir un Premio Oscar, está mintiendo ya que, en realidad, para él no supone una sensación satisfactoria.

“Ella dice ´cualquiera que diga que no quiere ganar el Premio de la Academia está mintiendo´, no es verdad y es que, no se trata de no querer ganar, es todo lo que conlleva, todas las sonrisas y asentimientos que implica, para mí, es simplemente una cuestión de ansiedas social, no es cómodo”, argumentó.

Emma Stone Jacob Elordi Odessa A'zion
1 / 58 | Hollywood se viste de gala para la 98ª edición de los Oscar. Emma Stone - Jordan Strauss

Así, Penn rememoró que la única ocasión que asistió a los Premios Oscar fue cuando fue nominado por su actuación por “Mystic River” y, eso, solo porque el director de la cinta, Clint Eastwood, se lo había pedido, petición a la que decidó, ya que le inspiraba una gran admiración; esa vez, casualmente, fue reconocido con el galardón.

“Fui y, por casualidad, gané, y la única sensación que podría tener al ganar es alivio, alivio porque ves cuánto esfuerzo invierten las personas que te aprecian, que te han apoyado y que te han pagado, en la esperanza de que eso suceda, simplemente te sientes aliviado de que no hayan perdido el tiempo, probablemente me habría emocionado mucho más viéndolo desde mi sofá”, expresó.

El actor estadounidense Sean Penn en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien entregó uno de los dos premios Oscar previos que ha recibido y que, según explicó, se quedará en Ucrania hasta que el país gane la guerra. EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
El actor estadounidense Sean Penn en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien entregó uno de los dos premios Oscar previos que ha recibido y que, según explicó, se quedará en Ucrania hasta que el país gane la guerra. EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (Agencia EFE)
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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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