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James Van Der Beek, olvidado en los premios Oscar

Gene Hackman, Eric Dane y Brigitte Bardot figuran entre los otros actores que no fueron mencionados cuando se recordó a los artistas fallecidos

16 de marzo de 2026 - 9:01 AM

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James Van Der Beek en los Primetime Emmy Awards en Los Ángeles el 22 de septiembre de 2019. (Richard Shotwell)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La gala de los Oscar 2026 recordó a estrellas fallecidas este año como Robert Redford, cineastas como Rob Reiner, asesinado en diciembre, o actrices como Diane Keaton, pero se olvidó de otros artistas que también murieron, entre ellos Eric Dane, James Van Der Beek, Gene Hackman o Brigitte Bardot.

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Aunque algunos aparecen en la web de los premios de la Academia de Hollywood como parte de la lista de fallecidos, en la gala no se hizo mención a ninguno de ellos, algo que sorprendió y que destacan algunos medios, entre ellos Variety, así como los espectadores de la ceremonia en redes sociales.

La gala rindió un emotivo homenaje a Reiner y Redford, a quien Barbra Streisand dedicó unas sentidas palabras —era su amigo— y cantó un fragmento de la oscarizada canción “The Way We Were”, de la película con el mismo título y en la que compartieron pantalla.

El comediante Billy Crystal fue el encargado de honrar la memoria de Reiner, a quien describió como una de las figuras más influyentes de Hollywood y destacó su activismo.

Junto a Van Der Beek, Eric Dane y Bardot, en la ceremonia tampoco se hizo mención a Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart o Bud Cort, todos fallecidos en el último año.

Emma Stone Jacob Elordi Odessa A'zion
1 / 58 | Hollywood se viste de gala para la 98ª edición de los Oscar. Emma Stone - Jordan Strauss

La comedia dramática “One Battle After Another” fue la gran triunfadora de la 98 edición de los Oscar, que reconocieron el talento de su director, Paul Thomas Anderson, uno de los cineastas más prestigiosos de Hollywood pero menos premiados por la Academia.

El filme de Anderson se llevó seis Oscar frente a los cuatro de la que era la gran favorita, “Sinners”, de Ryan Coogler, que llegó a la gala con el aval de haber conseguido el récord de nominaciones en la historia de los premios, con 16 candidaturas.

Mientras que en el apartado internacional “Sentimental Value” venció a la española “Sirat” y a la brasileña “O Agente Secreto”.

Karol G llegó al party de Vanity Fair de los Premios Oscar con un nuevo corte de cabello al estilo "bob". (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)Karol G lució feliz en su llegada a la gran fiesta. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)El vestido de la estrella colombiana creaba una estética de escultura. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
1 / 6 | Karol G sorprende con su nuevo look en los Premios Oscar . Karol G llegó al party de Vanity Fair de los Premios Oscar con un nuevo corte de cabello al estilo "bob". (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) - The Associated Press

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Premios OscarGene Hackman
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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