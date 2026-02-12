Opinión
Este fue el último mensaje de James Van Der Beek antes de morir

Fue dedicado a su hija y a su padre

12 de febrero de 2026 - 8:58 AM

James Van Der Beek junto a su hija. (Suministrada)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El mundo del espectáculo lamenta este jueves el fallecimiento de James Van Der Beek, actor que alcanzó el estrellato global al interpretar a Dawson Leery en el drama juvenil “Dawson’s Creek”.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido a través de su cuenta verificada de Instagram, Van Der Beek falleció pacíficamente el miércoles a la edad de 48 años.

La noticia, confirmada también por su representante Stuart Manashil en declaraciones para medios internacionales, detalla que el actor enfrentó sus últimos días con “valentía, fe y gracia”. Este deceso se produjo después de que el intérprete hiciera público su diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3 en noviembre de 2024.

El actor James Van Der Beek, conocido por su rol en la serie Dawson’s Creek, falleció el miércoles, según su esposa, Kimberly Van Der Beek.James Van Der Beek se hizo famoso por su papel en "Dawson's Creek,. En la foto, Joshua Jackson, Katie Holmes, James Van Der Beek and Michelle Williams. (AP Photo/WB, Frank Ockenfels)Van Der Beek tenía 48 años.
1 / 9 | Adiós al actor James Van Der Beek, fenómeno juvenil de “Dawson’s Creek”. El actor James Van Der Beek, conocido por su rol en la serie Dawson’s Creek, falleció el miércoles, según su esposa, Kimberly Van Der Beek. - Captura

“Son maravillas”: El último y emotivo mensaje para su padre e hija

La atención de sus seguidores se centra hoy en la última publicación realizada por el actor hace apenas dos semanas. En esta publicación de Instagram, James Van Der Beek celebra el cumpleaños compartido de su padre y su hija, publicando una fotografía que hoy adquiere un tinte melancólico. En el texto, el actor reflexiona sobre las similitudes entre ambos a pesar de sus diferencias superficiales.

De acuerdo con sus palabras, reconoce en ellos el mismo “corazón abierto, cálido, amoroso y gentil”.

Dentro del mensaje, Van Der Beek deja plasmada una declaración de amor profundo: “En este mundo loco, es una maravilla para mí que hayan logrado mantenerse tan abiertos, tan tiernos y tan genuinamente buenos”. El actor finaliza su interacción pública agradeciendo por tenerlos en su vida y afirmando que “el mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él”.

