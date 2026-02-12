Este fue el último mensaje de James Van Der Beek antes de morir
Fue dedicado a su hija y a su padre
12 de febrero de 2026 - 8:58 AM
12 de febrero de 2026 - 8:58 AM
El mundo del espectáculo lamenta este jueves el fallecimiento de James Van Der Beek, actor que alcanzó el estrellato global al interpretar a Dawson Leery en el drama juvenil “Dawson’s Creek”.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido a través de su cuenta verificada de Instagram, Van Der Beek falleció pacíficamente el miércoles a la edad de 48 años.
La noticia, confirmada también por su representante Stuart Manashil en declaraciones para medios internacionales, detalla que el actor enfrentó sus últimos días con “valentía, fe y gracia”. Este deceso se produjo después de que el intérprete hiciera público su diagnóstico de cáncer colorrectal en etapa 3 en noviembre de 2024.
La atención de sus seguidores se centra hoy en la última publicación realizada por el actor hace apenas dos semanas. En esta publicación de Instagram, James Van Der Beek celebra el cumpleaños compartido de su padre y su hija, publicando una fotografía que hoy adquiere un tinte melancólico. En el texto, el actor reflexiona sobre las similitudes entre ambos a pesar de sus diferencias superficiales.
De acuerdo con sus palabras, reconoce en ellos el mismo “corazón abierto, cálido, amoroso y gentil”.
Dentro del mensaje, Van Der Beek deja plasmada una declaración de amor profundo: “En este mundo loco, es una maravilla para mí que hayan logrado mantenerse tan abiertos, tan tiernos y tan genuinamente buenos”. El actor finaliza su interacción pública agradeciendo por tenerlos en su vida y afirmando que “el mundo es un lugar mejor porque ustedes dos están en él”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: