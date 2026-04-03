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Melissa Gate diagnosticada con autismo en la adultez: “La vida me lo enseñó a golpes”

Hoy, la creadora de contenido le da sentido a muchas de las cosas que vivió sin entender por qué

3 de abril de 2026 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Melissa Gate es una influencer colombiana de 34 años. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La creadora de contenido Melissa Gate, exparticipante de “La casa de los famosos” de Telemundo compartió un aspecto muy personal de su vida al revelar que sufre de autismo.

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La influencer colombiana habló abiertamente sobre cómo esta condición ha moldeado su forma de vivir y relacionarse con los demás. También destacó que prefiere llevar una vida solitaria y que, en muchas ocasiones, necesita aislarse para recargar energías.

Durante una conversación con Anny Chavarría Betancourt en el podcast "El placer de tenerte“, Gate explicó que el autismo le ha llevado a percibir el mundo de una manera distinta. “A mí me han diagnosticado autismo tarde, ahora, grado uno. Eso uno lo observa cuando está pendiente de los hijos. Yo, por lo menos, lo viví porque me tocó aprenderlo a golpes”, precisó.

La estrella de “reality shows” continuó que después del diagnóstico pudo entender porqué no funcionaba en ciertos trabajos y no conectaba con algunas personas. De igual modo, estableció que intenta ser una persona funcional.

Durante su estancia en “La casa de los famosos Colombia”, Melissa Puerta, nombre de pila de la colombiana, narró que, debido a su condición, disfruta de actividades que puede realizar en solitario, como ir al cine, comer fuera, visitar bares o asistir al gimnasio.

“Para mí, el ejercicio es como una terapia, porque estoy concentrada en mí, acá (en ‘La casa de los famosos Colombia’) me ha dado muy duro, porque yo todo el tiempo tengo audífonos e incluso en mi casa, porque a veces no me gusta escuchar a las personas con las que vivo... Yo salgo a entrenar sola, salgo a comer sola, voy al cine sola, salgo a tomarme una cerveza sola, si quiero ir a conocer un lugar y no tengo con quien yo voy sola”, puntualizó.

La influencer, asimismo, explicó que el exceso de ruido y estímulos puede llegar a saturarla, por lo que necesita momentos de aislamiento para recuperar su equilibrio emocional. Este hábito de desconexión, según sus palabras, le permite regresar a sus actividades con mayor energía: “Tanto ruido me saturo, yo necesito aislarme, recargar y volver”.

Melissa Gate tiene de 33 años y es natural de Medellín, ColombiaMelissa Gate es una popular influencer colombiana.La producción de La casa de los famosos All-Stars la describe como una concursante que "dice las cosas de frente, que no se queda con nada adentro"
1 / 9 | FOTOS: ¿Quién es Melissa Gate, la nueva habitante de "La casa de los famosos All-Stars"?. Melissa Gate tiene de 33 años y es natural de Medellín, Colombia - Captura
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AutismoLa casa de los famosos
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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