Melissa Gate diagnosticada con autismo en la adultez: “La vida me lo enseñó a golpes”

La creadora de contenido Melissa Gate, exparticipante de “La casa de los famosos” de Telemundo compartió un aspecto muy personal de su vida al revelar que sufre de autismo.

La influencer colombiana habló abiertamente sobre cómo esta condición ha moldeado su forma de vivir y relacionarse con los demás. También destacó que prefiere llevar una vida solitaria y que, en muchas ocasiones, necesita aislarse para recargar energías.

Durante una conversación con Anny Chavarría Betancourt en el podcast "El placer de tenerte“, Gate explicó que el autismo le ha llevado a percibir el mundo de una manera distinta. “A mí me han diagnosticado autismo tarde, ahora, grado uno. Eso uno lo observa cuando está pendiente de los hijos. Yo, por lo menos, lo viví porque me tocó aprenderlo a golpes”, precisó.

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La estrella de “reality shows” continuó que después del diagnóstico pudo entender porqué no funcionaba en ciertos trabajos y no conectaba con algunas personas. De igual modo, estableció que intenta ser una persona funcional.

Durante su estancia en “La casa de los famosos Colombia”, Melissa Puerta, nombre de pila de la colombiana, narró que, debido a su condición, disfruta de actividades que puede realizar en solitario, como ir al cine, comer fuera, visitar bares o asistir al gimnasio.

“Para mí, el ejercicio es como una terapia, porque estoy concentrada en mí, acá (en ‘La casa de los famosos Colombia’) me ha dado muy duro, porque yo todo el tiempo tengo audífonos e incluso en mi casa, porque a veces no me gusta escuchar a las personas con las que vivo... Yo salgo a entrenar sola, salgo a comer sola, voy al cine sola, salgo a tomarme una cerveza sola, si quiero ir a conocer un lugar y no tengo con quien yo voy sola”, puntualizó.

La influencer, asimismo, explicó que el exceso de ruido y estímulos puede llegar a saturarla, por lo que necesita momentos de aislamiento para recuperar su equilibrio emocional. Este hábito de desconexión, según sus palabras, le permite regresar a sus actividades con mayor energía: “Tanto ruido me saturo, yo necesito aislarme, recargar y volver”.