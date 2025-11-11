Opinión
11 de noviembre de 2025
86°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Melissa Gate se une a “La casa de Alofoke 2”

A pesar de haber asegurado que no se uniría a otro “reality”, aceptó la invitación de Santiago Matías

11 de noviembre de 2025 - 3:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Melissa Gate es conocida por su participación en "La casa de los famosos Colombia 2". (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Melissa Gate, segunda finalista de “La casa de los famosos Colombia 2”, de Canal RCN, se unió como la participante número 20 de la segunda temporada de “La casa de Alofoke”.

RELACIONADAS

Aunque Gate había expresado que no regresaría a un reality que limite su libertad, la colombiana aceptó la invitación de Santiago Matías para participar en el formato de YouTube.

La influencer se enfrentó a la empresaria Mariana Zapata tras la discusión que tuvieron en redes sociales a inicios de julio.

Gate explicó que su amistad con Zapata terminó cuando su compatriota se quejó públicamente de su tarifa por asistir a un evento.

El publicista cubano Vladimir Gómez también arremetió contra Gate, a quien acusó de no tener dinero y ser odiada por los colombianos.

¿Quién es Melissa Gate?

Melissa Gate es una influencer y cantante colombiana.

Conocida por sus enfrentamientos y sus frases virales en el programa de la telerrealidad “La casa de los famosos Colombia 2”, Gate se ha convertido en una de las figuras más controversiales de su país.

Entre sus rivales se encuentran, Andrés Altafulla, ganador de “La casa de los famosos Colombia 2”, Karina García, Yina Calderón, Manuela Gómez y Juan Ricardo Lozano (Alerta).

Reality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
