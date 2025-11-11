Melissa Gate se une a “La casa de Alofoke 2”

Melissa Gate, segunda finalista de “La casa de los famosos Colombia 2”, de Canal RCN, se unió como la participante número 20 de la segunda temporada de “La casa de Alofoke”.

Aunque Gate había expresado que no regresaría a un reality que limite su libertad, la colombiana aceptó la invitación de Santiago Matías para participar en el formato de YouTube.

La influencer se enfrentó a la empresaria Mariana Zapata tras la discusión que tuvieron en redes sociales a inicios de julio.

Gate explicó que su amistad con Zapata terminó cuando su compatriota se quejó públicamente de su tarifa por asistir a un evento.

El publicista cubano Vladimir Gómez también arremetió contra Gate, a quien acusó de no tener dinero y ser odiada por los colombianos.

¿Quién es Melissa Gate?

Melissa Gate es una influencer y cantante colombiana.

Conocida por sus enfrentamientos y sus frases virales en el programa de la telerrealidad “La casa de los famosos Colombia 2”, Gate se ha convertido en una de las figuras más controversiales de su país.