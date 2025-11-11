Opinión
11 de noviembre de 2025
86°nubes rotas
La Insuperable y La Perversa pelean con La Benítez en “La casa de Alofoke 2″

El enfrentamiento en vivo entre las tres participantes encendió las redes sociales y generó un debate sobre los límites del “reality show”

11 de noviembre de 2025 - 2:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Insuperable, La Benítez y La Perversa. (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Un intenso altercado en vivo marcó el día 21 del “reality show” “La casa de Alofoke 2″, cuando las creadoras de contenido La Insuperable y La Perversa protagonizaron una pelea con La Benítez.

El enfrentamiento, que duró casi una hora, obligó a la producción a intervenir para restablecer el orden en la casa.

Según dieron a entender en la transmisión oficial, la disputa comenzó entre La Perversa y La Benítez, pero escaló cuando La Insuperable intervino en defensa de su compañera. Hubo forcejeos y empujones que alarmaron tanto al público como al personal técnico.

El episodio, que se viralizó de inmediato, generó un debate sobre los límites del entretenimiento en vivo. Muchos cuestionaron la gestión de conflictos dentro del formato y reclamaron medidas para evitar agresiones físicas.

La Benítez abandonó la casa a solicitud de su madre, quien pidió su salida inmediata. La producción aplicó el “Artículo 4 ”, del reglamento, que permite la salida voluntaria de un participante sin sanción.

Tras el incidente, una hermana y una sobrina de la exparticipante ingresaron al set para recoger sus pertenencias.

Por medio de una llamada telefónica, Santiago “Alofoke” Matías conversó con la madre de La Benítez para disculparse con ella y destacó la gran labor que tuvo como madre en la crianza de su hija. Según el productor, estos valores se pusieron en evidencia en medio del conflicto.

Finalmente, el locutor solicitó que le brindara la oportunidad de tener a La Benítez en la gran final del “reality show”. Según prometió, preverá lo necesario para que todo marche en total armonía.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla
