La Insuperable y La Perversa pelean con La Benítez en “La casa de Alofoke 2″

Un intenso altercado en vivo marcó el día 21 del “reality show” “La casa de Alofoke 2″, cuando las creadoras de contenido La Insuperable y La Perversa protagonizaron una pelea con La Benítez.

El enfrentamiento, que duró casi una hora, obligó a la producción a intervenir para restablecer el orden en la casa.

Según dieron a entender en la transmisión oficial, la disputa comenzó entre La Perversa y La Benítez, pero escaló cuando La Insuperable intervino en defensa de su compañera. Hubo forcejeos y empujones que alarmaron tanto al público como al personal técnico.

El episodio, que se viralizó de inmediato, generó un debate sobre los límites del entretenimiento en vivo. Muchos cuestionaron la gestión de conflictos dentro del formato y reclamaron medidas para evitar agresiones físicas.

La Benítez abandonó la casa a solicitud de su madre, quien pidió su salida inmediata. La producción aplicó el “Artículo 4 ”, del reglamento, que permite la salida voluntaria de un participante sin sanción.

PUBLICIDAD

Tras el incidente, una hermana y una sobrina de la exparticipante ingresaron al set para recoger sus pertenencias.

Por medio de una llamada telefónica, Santiago “Alofoke” Matías conversó con la madre de La Benítez para disculparse con ella y destacó la gran labor que tuvo como madre en la crianza de su hija. Según el productor, estos valores se pusieron en evidencia en medio del conflicto.

Finalmente, el locutor solicitó que le brindara la oportunidad de tener a La Benítez en la gran final del “reality show”. Según prometió, preverá lo necesario para que todo marche en total armonía.