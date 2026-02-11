Fallece el actor James Van Der Beek

El actor James Van Der Beek, conocido por su rol en la serie Dawson’s Creek, falleció el miércoles, según su esposa, Kimberly Van Der Beek.

El actor James Van Der Beek, conocido por su rol en la serie “Dawson’s Creek”, falleció el miércoles a sus 48 años, según su esposa, Kimberly Van Der Beek.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, lee la publicación en Instagram.

Van Der Beek reveló que fue diagnosticado con cáncer colorrectal en noviembre de 2024.

“He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he tomado medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, decía su declaración.

En ese entonces, el artista aseguró que se estaba enfocando en su familia.

El cáncer de recto puede no causar síntomas al principio. De acuerdo con Mayo Clinic, estos suelen aparecer cuando la enfermedad está avanzada.

Los signos y síntomas del cáncer del recto incluyen los siguientes: