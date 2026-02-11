Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece el actor James Van Der Beek

Reconocido por su trabajo en la serie “Dawson’s Creek”, anunció en 2024 que padecía cáncer.

11 de febrero de 2026 - 3:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor James Van Der Beek, conocido por su rol en la serie Dawson’s Creek, falleció el miércoles, según su esposa, Kimberly Van Der Beek.James Van Der Beek se hizo famoso por su papel en "Dawson's Creek,. En la foto, Joshua Jackson, Katie Holmes, James Van Der Beek and Michelle Williams. (AP Photo/WB, Frank Ockenfels)Van Der Beek tenía 48 años.
1 / 9 | Fallece el actor James Van Der Beek. El actor James Van Der Beek, conocido por su rol en la serie Dawson's Creek, falleció el miércoles, según su esposa, Kimberly Van Der Beek.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El actor James Van Der Beek, conocido por su rol en la serie “Dawson’s Creek”, falleció el miércoles a sus 48 años, según su esposa, Kimberly Van Der Beek.



“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, lee la publicación en Instagram.

Van Der Beek reveló que fue diagnosticado con cáncer colorrectal en noviembre de 2024.

“He estado lidiando con este diagnóstico en privado y he tomado medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, decía su declaración.

En ese entonces, el artista aseguró que se estaba enfocando en su familia.

El cáncer de recto puede no causar síntomas al principio. De acuerdo con Mayo Clinic, estos suelen aparecer cuando la enfermedad está avanzada.

Los signos y síntomas del cáncer del recto incluyen los siguientes:

  • Un cambio en los hábitos intestinales, como diarrea, estreñimiento o necesidad de evacuar con más frecuencia
  • Sensación de que el intestino no se vacía por completo
  • Dolor abdominal
  • Sangre de color rojo oscuro o brillante en las heces
  • Heces delgadas
  • Pérdida de peso involuntaria
  • Debilidad o fatiga

Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
