James Van Der Beek recibe conmovedora carta de Katie Holmes, su coprotagonista en “Dawson’s Creek”

El actor James Van Der Beek, fallecido ayer a los 48 años de edad, recibió un gesto lleno de amor de su amiga y compañera Katie Holmes, con quien protagonizó "Dawson’s Creek“. La actriz le escribió una carta a mano con la que lo despidió.

Katie confesó que llora la pérdida con un corazón que sostiene la realidad de la ausencia de James y con una profunda gratitud por la huella que dejó en su vida y en el mundo.

Nacido el 8 de marzo de 1977 en Chester, en el estado de Connecticut, el actor estadounidense falleció tras una batalla contra el cáncer de colon; saltó a la fama con el personaje de Dawson Leery en el drama juvenil que se emitió entre 1998 y 2003 en Estados Unidos.

La serie, creada por Kevin Williamson, se convirtió en un fenómeno cultural al abordar temas como la amistad, el amor y el peso de la adolescencia a la adultez en las seis temporadas.

Van Der Beek dio vida a un personaje idealista y soñador, con sus dudas existenciales sobre la vida y el amor que se convirtieron en el reflejo de una generación que lo vio crecer.

El actor apareció en los 128 episodios de la serie, al igual que Katie Holmes, quien daba vida a Joey Potter, la mejor amiga e interés amoroso de Dawson.

Katie Holmes le escribe una carta a James Van Der Beek

Katie compartió una foto de la carta que escribió a mano dedicada a su amigo Van Der Beek; confesó que aún está procesando su muerte y que se siente agradecida de haber compartido un pedazo de su viaje.

“Formé algunas palabras con un gran corazón. Esto es mucho para procesar. Estoy muy agradecida de haber compartido un pedazo del viaje de James. Él es amado. “Kimberly, te amamos y estaremos siempre aquí para ti y tus hermosos hijos”, se lee en el mensaje que acompaña la carta, en la que se lee un mensaje en el describe a James con cuatro palabras: Valentía. Compasión. Generosidad. Fuerza.

James Van Der Beek, conocido por Dawson’s Creek, es padre de seis hijos junto a su esposa Kimberly Van Der Beek. Sus hijos se llaman Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. Aquí en noviembre de 2025.

La carta dice:

James. Gracias. Compartir espacio con tu imaginación es algo sagrado: respirar el mismo aire en la tierra del hacer, creer y confiar en que el corazón del otro está a salvo en su expresión…

Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor… aventuras de una juventud única…

Valentía. Compasión. Generosidad. Fuerza.

Una apreciación por la vida y la acción tomada para vivirla con la integridad de que la vida es arte —creando un hermoso matrimonio, seis hijos amorosos— el viaje de un héroe.

Lloro esta pérdida con un corazón que sostiene la realidad de su ausencia y una profunda gratitud por la huella que dejó en él.