Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Busy Phillips, Chad Michael Murray y más famosos se despiden de James Van Der Beek

Amigos, coprotagonistas y colegas expresaron su pesar y compartieron homenajes

12 de febrero de 2026 - 8:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
James Van Der Beek, protagonista de la exitosa serie noventera “Dawson’s Creek”. (Richard Shotwell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Hollywood se ha teñido de luto con la pérdida de un querido actor que marcó para siempre la televisión, James Van Der Beek, protagonista de la exitosa serie noventera “Dawson’s Creek”. El intérprete, quien padecía cáncer colorrectal en etapa 3, falleció a los 48 años.

RELACIONADAS

Tras los primeros reportes, la familia del actor compartió un comunicado para confirmar la noticia y destacó que “falleció en paz” y que “enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”. Como era de esperarse, los colegas y amigos del actor han reaccionado a su partida y le han enviado sinceros mensajes de condolencias a sus deudos.

Busy Philipps

“James Van Der Beek era uno entre mil millones y se le echará de menos para siempre y no sé qué más decir. Estoy tan triste. Era mi amigo y le quería y estoy muy agradecido por nuestra amistad todos estos años”, expresó el actor y coprotagonista de “Dawson’s Creek”, en Instagram.

Chad Michael Murray

“Enviando amor y luz a su hermosa familia. James era un gigante. Sentimos muchísimo por lo que estáis pasando. Sus palabras, arte y humanidad nos inspiraron a todos- nos inspiró a ser mejores en todos los sentidos. Que Dios os bendiga”, comentó el actor en un comentario de Instagram.

El actor James Van Der Beek, conocido por su rol en la serie Dawson’s Creek, falleció el miércoles, según su esposa, Kimberly Van Der Beek.James Van Der Beek se hizo famoso por su papel en "Dawson's Creek,. En la foto, Joshua Jackson, Katie Holmes, James Van Der Beek and Michelle Williams. (AP Photo/WB, Frank Ockenfels)Van Der Beek tenía 48 años.
1 / 9 | Adiós al actor James Van Der Beek, fenómeno juvenil de “Dawson’s Creek”. El actor James Van Der Beek, conocido por su rol en la serie Dawson’s Creek, falleció el miércoles, según su esposa, Kimberly Van Der Beek. - Captura

Julianne Hough

“James, creaste un legado de amor y luz, envolviendo a tu hermosa familia en amor y protección”, dijo la actriz y bailarina en su historia de Instagram.

Sarah Michelle Gellar

“Estoy muy triste por su hermosa familia. Aunque el legado de James siempre vivirá, esta es una gran pérdida no solo para su familia, sino para el mundo. (Expletivo) Cáncer”, dijo el actor, en un comentario de Instagram.

Paul Walter Hauser

“Te quiero, James. Sé que estás en el Cielo siendo mimado con amor. Los Van Der Beek estarán en nuestras oraciones diarias y reuniremos algo de dinero para mantener a tu hermosa familia. Gracias por tu trabajo y por ser uno de los buenos”, exteriorizó.

Julie Plec

“Un joven vibrante. Un padre, marido y amigo. Un icono generacional. RIP JVDB. Duerme ahora, Dawson”, expuso el productor, guionista y director, en Instagram.

Tags
MuertesActores
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: