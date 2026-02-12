Busy Phillips, Chad Michael Murray y más famosos se despiden de James Van Der Beek
Amigos, coprotagonistas y colegas expresaron su pesar y compartieron homenajes
12 de febrero de 2026 - 8:16 PM
12 de febrero de 2026 - 8:16 PM
Hollywood se ha teñido de luto con la pérdida de un querido actor que marcó para siempre la televisión, James Van Der Beek, protagonista de la exitosa serie noventera “Dawson’s Creek”. El intérprete, quien padecía cáncer colorrectal en etapa 3, falleció a los 48 años.
Tras los primeros reportes, la familia del actor compartió un comunicado para confirmar la noticia y destacó que “falleció en paz” y que “enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”. Como era de esperarse, los colegas y amigos del actor han reaccionado a su partida y le han enviado sinceros mensajes de condolencias a sus deudos.
“James Van Der Beek era uno entre mil millones y se le echará de menos para siempre y no sé qué más decir. Estoy tan triste. Era mi amigo y le quería y estoy muy agradecido por nuestra amistad todos estos años”, expresó el actor y coprotagonista de “Dawson’s Creek”, en Instagram.
“Enviando amor y luz a su hermosa familia. James era un gigante. Sentimos muchísimo por lo que estáis pasando. Sus palabras, arte y humanidad nos inspiraron a todos- nos inspiró a ser mejores en todos los sentidos. Que Dios os bendiga”, comentó el actor en un comentario de Instagram.
“James, creaste un legado de amor y luz, envolviendo a tu hermosa familia en amor y protección”, dijo la actriz y bailarina en su historia de Instagram.
“Estoy muy triste por su hermosa familia. Aunque el legado de James siempre vivirá, esta es una gran pérdida no solo para su familia, sino para el mundo. (Expletivo) Cáncer”, dijo el actor, en un comentario de Instagram.
“Te quiero, James. Sé que estás en el Cielo siendo mimado con amor. Los Van Der Beek estarán en nuestras oraciones diarias y reuniremos algo de dinero para mantener a tu hermosa familia. Gracias por tu trabajo y por ser uno de los buenos”, exteriorizó.
“Un joven vibrante. Un padre, marido y amigo. Un icono generacional. RIP JVDB. Duerme ahora, Dawson”, expuso el productor, guionista y director, en Instagram.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: