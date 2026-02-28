Opinión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

“Alofoke” le declara la guerra a Jomari Goyso: “Ya tus días en Univision están contados”

El productor, incluso, habló de un “nuevo orden mundial” en la cadena de televisión liderado por “los dominicanos”

28 de febrero de 2026 - 3:10 PM

Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Tras supuestamente llamar “gallinero” al espacio donde se encontraba Santiago “Alofoke” Matías durante Premio lo nuestro 2026, el conductor español Jomari Goyso desató la furia del empresario y personalidad de radio dominicano. Según comentó el productor en su programa en vivo, el presentador y estilista habría hecho referencia al set donde él transmitía como “un gallinero”, comentario que el creador de “La casa de Alofoke” no dejó pasar.

RELACIONADAS

“Jomari, ya tus días en Univision están contados. Los de los números somos nosotros. Cuando estamos allá, el rating se dispara y nosotros nos entregamos de una manera… y no cobramos ni un peso”, expresó visiblemente molesto durante la transmisión. También lo calificó de “igualado” y aseguró que existe “un nuevo orden mundial en Univision”.

“Ustedes se sienten amenazados. Dijo que no estaba en el gallinero de Alofoke, pero en el gallinero estaba haciendo fila”, añadió. Matías, asimismo, sostuvo que ese “nuevo orden” pertenece a los dominicanos y cuestionó directamente a Goyso: “¿Cuántos clics virales tienes, Jomari?”.

Por su parte, Enrique Santos abordó el tema en su programa radial y opinó que “Jomari es muy agradable, pero a veces se hace un personaje y eso puede caer mal”. Además, recordó una anécdota de cuando trabajaban en Univision y aseguró que en una ocasión el español fingió no reconocerlo.

Esta semana Goyso dedicó un mensaje a la República Dominicana con motivo del Día de la Independencia, a través de su cuenta oficial de Instagram. La publicación estuvo acompañada de un video que recopilaba distintos momentos vividos en el país.

“Feliz Dia de la Independencia a un país que amo como si fuera mío República Dominicana”, escribió en el mensaje que acompañaba un video. El texto reflejó el vínculo afectivo que ha expresado en otras ocasiones hacia el país caribeño.

UnivisionRepública DominicanaPremio Lo Nuestro
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
