¿Qué ganaron Michael Flores y Jlexis, finalistas de “La casa de Alofoke 2”?

No solo el ganador del “reality” recibió premios

28 de noviembre de 2025 - 3:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michael Flores y Jlexis ingresarán a "La casa de Alofoke 2". (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

"La casa de Alofoke 2" llegó a su final la noche de este 27 de noviembre con una fiesta llena de artistas y figuras del entretenimiento, declarando a José Manuel de la Cruz “La Fruta” como el máximo ganador de la segunda temporada del popular reality de YouTube, producido por Santiago Matías.

El personaje de redes sociales, quien se alzó con un vehículo Ferrari Purosangue rojo y cuatro millones de pesos ($63,865), hace unas semanas también se ganó una yipeta Changan durante una dinámica y, por último, anoche Alofoke le colocó una joya de diamantes en el cuello.

Además de La Fruta, también resultaron ganadores Carlos Montesquieu, Michael Flores, Jlexis y Juan Carlos Pichardo (una yipeta Changan para el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente y un apartamento para el quinto finalista).

En el caso de los demás habitantes que permanecieron hasta el final, Carlos Antonio Cruz (Caramelo), Denisse Michelle Tejeda (La Perversa), Randy Álvarez (Pollito Tropical), Melissa Gate, Daniela Barranco, Gracie Bon, Fabio Carmona (Capitán Aló), Indhira Luna (La Insuperable), Yesther, José Ariel Fernández (Shadow Blow) y Laura Bozzo, recibieron un celular Motorola cada uno, dinero en efectivo por dinámicas y otros permios de los patrocinadores.

Se recuerda que previo al concierto de la gran final, los concursantes disfrutaron la visita de Romeo Santos y Prince Royce, quienes regalaron copias en vinilo de su reciente álbum colaboración "Better Late Than Never" a todos en la casa. Finalmente, la transmisión concluyó tras 38 días en vivo con las presentaciones de Eudis El Invencible, Secreto, Don Miguelo y Yiyo Sarante.

Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
