¿Qué ganaron Michael Flores y Jlexis, finalistas de “La casa de Alofoke 2”?

"La casa de Alofoke 2" llegó a su final la noche de este 27 de noviembre con una fiesta llena de artistas y figuras del entretenimiento, declarando a José Manuel de la Cruz “La Fruta” como el máximo ganador de la segunda temporada del popular reality de YouTube, producido por Santiago Matías.

El personaje de redes sociales, quien se alzó con un vehículo Ferrari Purosangue rojo y cuatro millones de pesos ($63,865), hace unas semanas también se ganó una yipeta Changan durante una dinámica y, por último, anoche Alofoke le colocó una joya de diamantes en el cuello.

Además de La Fruta, también resultaron ganadores Carlos Montesquieu, Michael Flores, Jlexis y Juan Carlos Pichardo (una yipeta Changan para el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente y un apartamento para el quinto finalista).

En el caso de los demás habitantes que permanecieron hasta el final, Carlos Antonio Cruz (Caramelo), Denisse Michelle Tejeda (La Perversa), Randy Álvarez (Pollito Tropical), Melissa Gate, Daniela Barranco, Gracie Bon, Fabio Carmona (Capitán Aló), Indhira Luna (La Insuperable), Yesther, José Ariel Fernández (Shadow Blow) y Laura Bozzo, recibieron un celular Motorola cada uno, dinero en efectivo por dinámicas y otros permios de los patrocinadores.

