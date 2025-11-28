El récord Guinness que rompió “La Casa de Alofoke 2″

“La Casa de Alofoke 2” logró otro hito en el mundo de “streaming”: Récord Guinness lo certificó como el programa de mayor cantidad de horas en vivo vía Youtube.

El récord anterior era de 624 horas y “La Casa de Alofoke 2” generó más de 900 horas.

El éxito de audiencia en Youtube, de un promedio de 2 millones de dispositivos conectados por noche (la final fue de 3.5 millones), no marea a Santiago Matías y en su mente por ahora no contempla una tercera temporada: “Hay que dejarla descansar, pero tengo un proyecto más complejo”.

Andy de la Cruz, popularmente conocido como “La Fruta”, resultó ser el ganador de “La Casa de Alofoke 2”, el reality que durante 38 días captó la atención de millones de personas.

“La Fruta” se llevó a casa 4 millones de pesos ($63,865) y un vehículo Ferrari por parte de la producción.

Como el dueño de la casa es “libre, soberano” y tiene sus propias reglas y apela al irrebatible artículo 4, el ganador del quinto lugar , Juan Carlos Pichardo, recibirá un apartamento.