Familia de Jlexis llega a “La casa de Alofoke” y lo aconsejan sobre su amistad con Michael Flores

Durante la tarde de hoy, miércoles, mientras los participantes de “La casa de Alofoke 2″ disfrutaban de su sesión de arreglo personal, se produjo uno de los momentos más emotivos de la semana: la inesperada visita de la madre y los hermanos del cantante y creador de contenido boricua Jaryel Román Hernández, mejor conocido como Alexis.

La visita tomó por sorpresa tanto a Jlexis como al resto de los participantes, quienes decidieron pausar para presenciar el emotivo reencuentro. El influencer, por su parte, no pudo contener la emoción al ver a su familia.

Mientras tanto, la madre del joven de 25 años, expresó lo orgullosa que está del crecimiento personal y profesional que ha mostrado su hijo dentro del “reality show”. Entre tanto, resaltó la disciplina y la madurez que ha desarrollado frente a los retos del programa.

Sus hermanos, por su parte, lo animaron a mantenerse fuerte en la competencia y le recordaron el gran apoyo que tiene fuera de la casa.

Consciente de los problemas recientes entre su hijo y Michael Flores, la progregenitora de Román Hernández quiso indagar el estatus del asunto. Jlexis, parco en su respuesta, dijo que las peleas entre ellos son algo normal.

“Afuera, cuando la gente no esté grabando, pues yo le digo par de cosas. Aquí, prefiero que él siga normal”, agregó.

“No se olviden cómo ustedes entraron aquí. Obviamente, es un juego individual y solamente uno va a ganar, pero la amistad de ustedes que no se afecte por nada porque esto se acaba y la vida sigue afuera”, aconsejó la madre del compositor.

Finalmente, la familia de Jlexis logró juntarlo con Flores para, de igual manera, hablarles a los dos. “Ustedes son uno”, expresaron.

Aunque la visita fue breve, su efecto en Jlexis fue inmediato. A través de la transmisión por YouTube la audiencia fue testigo de cómo el boricua retomó sus actividades con entusiasmo.