20 de noviembre de 2025
78°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Familia de Jlexis llega a “La casa de Alofoke” y lo aconsejan sobre su amistad con Michael Flores

El influencer boricua no pudo contener la emoción al ver a su madre y hermanos

19 de noviembre de 2025 - 7:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michael Flores y Jlexis participan en "La casa de Alofoke 2". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Durante la tarde de hoy, miércoles, mientras los participantes de “La casa de Alofoke 2″ disfrutaban de su sesión de arreglo personal, se produjo uno de los momentos más emotivos de la semana: la inesperada visita de la madre y los hermanos del cantante y creador de contenido boricua Jaryel Román Hernández, mejor conocido como Alexis.

RELACIONADAS

La visita tomó por sorpresa tanto a Jlexis como al resto de los participantes, quienes decidieron pausar para presenciar el emotivo reencuentro. El influencer, por su parte, no pudo contener la emoción al ver a su familia.

Mientras tanto, la madre del joven de 25 años, expresó lo orgullosa que está del crecimiento personal y profesional que ha mostrado su hijo dentro del “reality show”. Entre tanto, resaltó la disciplina y la madurez que ha desarrollado frente a los retos del programa.

Sus hermanos, por su parte, lo animaron a mantenerse fuerte en la competencia y le recordaron el gran apoyo que tiene fuera de la casa.

Consciente de los problemas recientes entre su hijo y Michael Flores, la progregenitora de Román Hernández quiso indagar el estatus del asunto. Jlexis, parco en su respuesta, dijo que las peleas entre ellos son algo normal.

“Afuera, cuando la gente no esté grabando, pues yo le digo par de cosas. Aquí, prefiero que él siga normal”, agregó.

“No se olviden cómo ustedes entraron aquí. Obviamente, es un juego individual y solamente uno va a ganar, pero la amistad de ustedes que no se afecte por nada porque esto se acaba y la vida sigue afuera”, aconsejó la madre del compositor.

Finalmente, la familia de Jlexis logró juntarlo con Flores para, de igual manera, hablarles a los dos. “Ustedes son uno”, expresaron.

Aunque la visita fue breve, su efecto en Jlexis fue inmediato. A través de la transmisión por YouTube la audiencia fue testigo de cómo el boricua retomó sus actividades con entusiasmo.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla

Tags

Reality ShowsRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Entretenimiento
Google Play

App Store

¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

