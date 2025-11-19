Opinión
19 de noviembre de 2025
77°lluvia ligera
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ministro de Cultura aclara que la ley no le permite tomar acciones sobre "La casa de Alofoke 2"

Roberto Ángel Salcedo se refirió a la solicitud que hizo el Movimiento Matrimonio Feliz

19 de noviembre de 2025 - 9:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Darileidy Concepción "Crusita" al celebrar junto a Santiago Matías el triunfo en "La casa de Alofoke 1". (Listín Diario / GDA)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Después de la solicitud que hiciera el Movimiento Matrimonio Feliz para que el Ministerio de Cultura interviniera en “La casa de Alofoke”, el ministro Roberto Ángel Salcedo, aclaró que la institución no cuenta con un marco legal que permita meterse en el “reality show”.

RELACIONADAS

El Movimiento Matrimonio Feliz considera que el “reality show” digital promueve contenidos contrarios a los valores éticos y morales. Explicó que las leyes dominicanas son “muy anticuadas” y no contemplan regulaciones para plataformas digitales como las que difunden este tipo de producciones.

La fundación, asimismo, entregó una carta al Ministerio de Cultura en la que denunciaba que las dinámicas y mensajes del programa afectan la formación moral y espiritual de la sociedad, además de proyectar modelos negativos para la juventud. En su misiva, señalaron que este tipo de contenido vulnera principios éticos fundamentales y puede influir negativamente en niños y adolescentes.

Ante esto, la organización pidió a las autoridades suspender o regular el “reality show”. Sin embargo, Salcedo reiteró que, al no existir normativas aplicables al entorno digital, la institución no puede intervenir en el programa, transmitido en vivo por YouTube desde el 20 de octubre y previsto a concluir el 27 de noviembre.

El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”.El proyecto reunirá nuevamente bajo un mismo techo a dos de las rivales más recordadas de “La casa de los famosos Colombia 2″, Yina Calderón y Karina García.El gimnasio.
1 / 16 | Así luce “La mansión de Luinny”: el nuevo “reality show” digital en República Dominicana. El comunicador y empresario dominicano Luinny Corporán, creador del nuevo “reality show”, “La mansión de Luinny”. - captura de pantalla
Tags
República Dominicana Reality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
