Ministro de Cultura aclara que la ley no le permite tomar acciones sobre “La casa de Alofoke 2”

Después de la solicitud que hiciera el Movimiento Matrimonio Feliz para que el Ministerio de Cultura interviniera en “La casa de Alofoke”, el ministro Roberto Ángel Salcedo, aclaró que la institución no cuenta con un marco legal que permita meterse en el “reality show”.

El Movimiento Matrimonio Feliz considera que el “reality show” digital promueve contenidos contrarios a los valores éticos y morales. Explicó que las leyes dominicanas son “muy anticuadas” y no contemplan regulaciones para plataformas digitales como las que difunden este tipo de producciones.

La fundación, asimismo, entregó una carta al Ministerio de Cultura en la que denunciaba que las dinámicas y mensajes del programa afectan la formación moral y espiritual de la sociedad, además de proyectar modelos negativos para la juventud. En su misiva, señalaron que este tipo de contenido vulnera principios éticos fundamentales y puede influir negativamente en niños y adolescentes.

PUBLICIDAD

Ante esto, la organización pidió a las autoridades suspender o regular el “reality show”. Sin embargo, Salcedo reiteró que, al no existir normativas aplicables al entorno digital, la institución no puede intervenir en el programa, transmitido en vivo por YouTube desde el 20 de octubre y previsto a concluir el 27 de noviembre.