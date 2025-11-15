Diosa Canales es expulsada de “La casa de Alofoke 2″

A través del Instagram de la intérprete de “En cuerpo y alma” compartieron un video del momento en el que el equipo de seguridad la escolta a salir con su equipaje.

Sin poner nada de presión o mostrar una actitud agresiva, la criolla agarró sus maletas y salió de la popular casa, en la competía por el premio de cuatro millones de pesos dominicanos y un carro último modelo.

Sus compañeros quedaron impresionados con la salida de la artista, quien había sido una de las más mediáticas. Incluso, hace días había recibido la visita de su esposo, el cantante Sigoloso.

Diosa llevaba 25 días en la competencia y fue sorprendida mientras dormía y retirada bajo el “Artículo 4″, que permite expulsiones inmediatas.

Antes de que la sacaran de “La casa de Alofoke 2″, Diosa Canales había comentado que sus seguidores no podían enviarle dinero a través de los “Súper Chats” porque aparentemente aparecía bloqueada.

“Tengo más de 100 capturas que muestran que me han mandado dinero y les sale error. Estoy como bloqueada. No entran mis ‘Súper Chats’. Lo han hecho desde varias plataformas, desde Venezuela, República Dominicana y Estados Unidos, y no entra el dinero. Salgo como bloqueada”, expuso Canales.

“Es raro. Cuando me mandan el dinero sale error. Me dijeron que explicara que tenían que ir al área de soporte de YouTube. Menos mal que no estoy pendiente de si subo o bajo, pero está pasando eso. Yo lo que estoy diciendo es lo que es: no se han podido enviar los ‘Súper Chats’ y salgo bloqueada”, agregó la diva venezolana.

Por último, recordó que siempre ha estado en el ‘Top 10′ de la mencionada plataforma, por lo que no le quedaba duda de que algo pasaba.

“No permite que mi dinero llegue, y si eso no llega, no subo. Eso es lo que está pasando. Estoy en el puesto 11 y siempre he estado en el ‘Top 10′. No es normal”, advirtió Canales.