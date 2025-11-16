Pollito Tropical abandona “La casa de Alofoke 2″: “La salud mental es primero, siempre”

“Hoy tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Estuve en la casa de Alofoke, viví cosas increíbles y sentí el cariño de una familia que jamás imaginé… pero hoy, por mi salud mental, decidí dar un paso atrás y abandonar la competencia”, expresó en un comunicado.

“Este no es un adiós, es un respiro necesario. La salud mental es primero, siempre. Y sé que quienes me quieren de verdad van a entenderlo. Los llevo conmigo, están en mi corazón”.

Antes de su salida, Pollito reveló a sus compañeros que estaba pensando irse desde hace unos días, después de conversar con su pareja, quien afirmó que el creador de contenido se veía “mal” en pantalla.

Además, la expulsión de su compañera Diosa Canales “fue la gota que derramó la copa”.