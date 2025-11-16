Opinión
17 de noviembre de 2025
77°nubes rotas
Pollito Tropical abandona “La casa de Alofoke 2″: “La salud mental es primero, siempre”

“Hoy tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida...”, expresó el creador de contenido en un comunicado

16 de noviembre de 2025 - 7:50 PM

"Pollito Tropical" se destaca en las redes por su contenido enfocado en la comedia. (Facebook)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El influencer cubano Randy Álvarez “Pollito Tropical” decidió abandonar el reality “La casa de Alofoke 2” por su salud mental, y así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde acumula 3.7 millones de seguidores.

“Hoy tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida. Estuve en la casa de Alofoke, viví cosas increíbles y sentí el cariño de una familia que jamás imaginé… pero hoy, por mi salud mental, decidí dar un paso atrás y abandonar la competencia”, expresó en un comunicado.

“Este no es un adiós, es un respiro necesario. La salud mental es primero, siempre. Y sé que quienes me quieren de verdad van a entenderlo. Los llevo conmigo, están en mi corazón”.

Antes de su salida, Pollito reveló a sus compañeros que estaba pensando irse desde hace unos días, después de conversar con su pareja, quien afirmó que el creador de contenido se veía “mal” en pantalla.

Además, la expulsión de su compañera Diosa Canales “fue la gota que derramó la copa”.

El influencer cubano es conocido por su sentido del humor, carisma y espontaneidad. Inició en redes sociales hace 10 años y actualmente es considerado uno de cubanos residentes en Miami más influyentes del internet.

