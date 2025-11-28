Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Andy de la Cruz, conocido como “La Fruta”, gana “La Casa de Alofoke 2”

Entre sus más cercanos competidores se encontraban los puertorriqueños Michael Flores y JLexis

28 de noviembre de 2025 - 8:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"La Fruta" (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Andy de la Cruz, popularmente conocido como “La Fruta”, resultó ser lo más dulce de “La Casa de Alofoke 2”, el reality que durante 38 días captó la atención de millones de personas, incluyendo al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, así como a los populares bachateros Romeo Santos y Prince Royce.

RELACIONADAS

Con una votación invariable durante el programa que se transmitió a través de Youtube, 'La Fruta" dejó en el camino a una veintena de participantes, entre ellos sus más cercanos competidores Carlos Montesquieu, Michael Flores, JLexis y Juan Carlos Pichardo.

“La Fruta” ganó tanta simpatía que hasta Luis Abinader insinuó en un momento ser #TeamFruta, así como Santos y otras figuras aportaron en los superchats.

“La verdad es un tipo de producción que mueve a mucha gente, especialmente a los jóvenes y algunos viejitos y genera una gran conversación en las redes sociales”, expresó el jueves Luis Abinader en una llamada telefónica al productor Santiago Matías (Alofoke), productor del reality.

La Frutase llevó a casa 4 millones de pesos ($63,865) y un vehículo Ferrari por parte de la producción.

Como el dueño de la casa es “libre, soberano” y tiene sus propias reglas y apela al irrebatible artículo 4, el ganador del quinto lugar , Juan Carlos Pichardo, recibirá un apartamento.

La tabla de posiciones de La Casa de Alofoke 2 quedó en el siguiente orden: “La Fruta”, Carlos Montesquieu, Michael Flores, JLexis y Juan Carlos Pichardo

Récord Guinness

La Casa de Alofoke 2” también logró otro hito: Récord Guinness lo certificó como el programa “streaming” de mayor cantidad de horas en vivo vía Youtube.

El récord era de 624 horas y “La Casa de Alofoke 2” generó más de 900 horas.

El éxito de audiencia en Youtube, de un promedio de 2 millones de dispositivos conectados por noche (la final fue de 3.5 millones), no marea a Santiago Matías y en su mente por ahora no contempla una tercera temporada: “Hay que dejarla descansar, pero tengo un proyecto más complejo”.

Reality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
