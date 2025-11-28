Andy de la Cruz, conocido como “La Fruta”, gana “La Casa de Alofoke 2”

Andy de la Cruz, popularmente conocido como “La Fruta”, resultó ser lo más dulce de “La Casa de Alofoke 2”, el reality que durante 38 días captó la atención de millones de personas, incluyendo al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, así como a los populares bachateros Romeo Santos y Prince Royce.

Con una votación invariable durante el programa que se transmitió a través de Youtube, 'La Fruta" dejó en el camino a una veintena de participantes, entre ellos sus más cercanos competidores Carlos Montesquieu, Michael Flores, JLexis y Juan Carlos Pichardo.

“La Fruta” ganó tanta simpatía que hasta Luis Abinader insinuó en un momento ser #TeamFruta, así como Santos y otras figuras aportaron en los superchats.

“La verdad es un tipo de producción que mueve a mucha gente, especialmente a los jóvenes y algunos viejitos y genera una gran conversación en las redes sociales”, expresó el jueves Luis Abinader en una llamada telefónica al productor Santiago Matías (Alofoke), productor del reality.

“La Fruta” se llevó a casa 4 millones de pesos ($63,865) y un vehículo Ferrari por parte de la producción.

Como el dueño de la casa es “libre, soberano” y tiene sus propias reglas y apela al irrebatible artículo 4, el ganador del quinto lugar , Juan Carlos Pichardo, recibirá un apartamento.

La tabla de posiciones de La Casa de Alofoke 2 quedó en el siguiente orden: “La Fruta”, Carlos Montesquieu, Michael Flores, JLexis y Juan Carlos Pichardo

Récord Guinness

“La Casa de Alofoke 2” también logró otro hito: Récord Guinness lo certificó como el programa “streaming” de mayor cantidad de horas en vivo vía Youtube.

El récord era de 624 horas y “La Casa de Alofoke 2” generó más de 900 horas.