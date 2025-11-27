Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Romeo Santos visitará “La casa de Alofoke 2” para la final

El “reality show” concluye esta noche tras 38 días de transmisión por YouTube

27 de noviembre de 2025 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Santiago Matías y Romeo Santos. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

“El rey de la bachata”, Romeo Santos, llegó la mañana de este jueves a República Dominicana en jet privado junto a Santiago Matías para tener una participación especial dentro del reality, “La casa de Alofoke”.

RELACIONADAS

A través de sus redes sociales, Matías dio a conocer la noticia que sorprendió a sus millones de seguidores, quienes esperan que Santos interprete algunos de sus temas en su aparición. Ambos fueron captados en un video mientras abordaban la aeronave en Nueva York.

Como parte de la gira de promoción de su nuevo álbum, “Better than late never” (“Mejor tarde que nunca”), junto a Prince Royce, el multipremiado artista compartirá con los participantes durante la final de la competencia que concluye esta noche tras 38 días de transmisión por YouTube.

El miércoles, el bachatero presentó la producción discográfica en colaboración con su colega Prince Royce durante un ‘listening party’ en el Madison Square Garden.

Según los cantantes, “Better than late never” se estuvo trabajando desde el 2017, cuando tuvieron el primer de tres intentos fallidos.

Tags
Reality ShowsYouTubeRomeo Santos
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 27 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: