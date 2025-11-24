Así va la tabla de posiciones en “La Casa de Alofoke 2” a días de la final

La tabla de posiciones de “La Casa de Alofoke 2” concentra su competencia en cuatro participantes, aunque Andy de la Cruz “La Fruta” mantiene su liderazgo, seguido de cerca por el puertorriqueño Michael Flores.

Según el reporte del viernes, el dominicano “La Fruta” lleva 397,539 puntos, seguido de Flores con 379,579 (la diferencia es de 17,960 puntos), el dominicano Carlos Montesquieu, 369,425 y el también puertorriqueño JLexis, 366,997.

Fuera de ellos, los demás competidores registran menos de 140 mil puntos, pues Caramelo obtuvo 136,820; Juan Carlos Pichardo, 134,986 y La Perversa con 101,914.

Por debajo de 100 mil puntos figuran Dani Barranco, 83,144; Melissa Gate, 81,075; Gracie Bon, 58,640; Capitán Alo, 46,249; La Insuperable 43,969; Shadow Blow, 36,219 y Yesther, 35,327.

El creador de contenido conocido como La Fruta ha logrado mantenerse en la codiciada primera posición del reality show bajo la producción de Santiago Matías (Alofoke) y que se transmite en vivo a través de Youtube.

José Manuel de la Cruz (La Fruta) es un comediante de Instagram que ya acumula 1.9 millones de seguidores en Instagram por su sentido del humor y por su forma de simplificar las cosas.

Aunque en principio no tenía conocimiento del alcance que tenía en redes sociales, La Fruta se convirtió en un fenómeno viral gracias al repentismo y el humor que identifica al dominicano con el que capta la atención de millones de usuarios por los videos que graba su hijo Andy de la Cruz.

Su estrategia y conexión con el público le han permitido acumular una ventaja considerable sobre sus competidores desde el principio.

Al cierre de la jornada del 21 de noviembre, La Fruta se posiciona como el favorito indiscutible para llevarse el triunfo.

Sin embargo, su más cercano competidor, Michael Flores, ha demostrado ser un rival peligroso y que si el dominicano se descuida le puede dar un susto. Entre ellos se presagia una batalla reñida en los días finales.

Los puntos exactos de cada participante son actualizados en tiempo real durante las transmisiones oficiales del programa y varían con frecuencia.