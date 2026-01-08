“La casa de Alofoke” llega a Univision tras su éxito en YouTube

TelevisaUnivision presenta el estreno de “La casa de Alofoke: el after party”, un programa especial en vivo que se transmitirá el domingo, 11 de enero, a las 8:00 p.m. por Univision. Simultáneamente, el especial estará disponible vía streaming en el canal de YouTube de Univision, donde la audiencia podrá disfrutar de una hora adicional de contenido exclusivo inmediatamente después de la transmisión en televisión.

Luego de dos temporadas de éxito total, esta producción hace historia con el primer reencuentro oficial del programa desde Miami. Además, sería la primera vez que el formato sale de República Dominicana.

Conducido por su creador, el empresario y productor Santiago “Alofoke” Matías, el especial reunirá a las figuras más comentadas de la temporada, quienes se verán las caras para revivir momentos intensos, compartir confesiones inéditas y revelar sorpresas que solo este escenario puede ofrecer. El especial también incluirá presentaciones musicales e invitados sorpresa.

Este fenómeno digital llega a la pantalla de Univision respaldado por cifras sin precedentes: 1.2 mil millones de impresiones en plataformas digitales. "La casa de Alofoke 2″ cuenta, además, con la certificación oficial de Guinness World Records por realizar la transmisión en vivo más larga del mundo.

El “reality” dominicano superó las 900 horas de contenido ininterrumpido en YouTube durante 38 días. Este hito consolida al proyecto como uno de los eventos culturales más importantes del 2025.