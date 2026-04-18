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Se cierra el Cuarto Fuego de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo

Desde la primera hasta la sexta temporada, esta habitación ha sido catalogada como el “comodín” de la competencia

18 de abril de 2026 - 8:12 PM

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Integrantes del Cuarto Fuego de "LCDLF6". (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En el ecosistema de “La casa de los famosos”, donde las lealtades se firman con sangre y se borran con nominaciones, el Cuarto Fuego surgió no solo como un refugio, sino como un campo de batalla de voluntades propias. A diferencia de otros grupos, han navegado entre la independencia absoluta y la crisis estratégica.

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Juntos, los integrantes de esta habitación han demostrado que en el juego del aislamiento, el calor de la unión puede ser tan reconfortante como destructiva.

A menudo tildado como el “comodín” de la temporada, el Cuarto Fuego ha desafiado la narrativa convencional de los bloques sólidos dentro del “reality show”. Con integrantes que priorizan su conveniencia individual sobre los objetivos comunes, este cuarto se convirtió en el epicentro de las dudas de lealtad y los enfrentamientos directos.

El cierre definitivo de un cuarto marca el fin de una era en cualquier “reality show”. Esta sexta temporada, precisamente, le tocó al Cuarto Fuego pasar por esta experiencia. Su clausura no solo supone un cambio de paredes, sino la dispersión de una fuerza que, entre crisis de nominación y jaloneos de orejas internos, intentó mantener su esencia hasta el último segundo.

A partir de esta noche, Horacio Pancheri, Celinee Santos, Luis Coronel, Caeli Santaolalla, Kenzo Nudo y Kenny Rodríguez continuarán su historia en la mansión de “La Jefa” en una habitación distinta a donde la comenzaron.

Desde la primera hasta la sexta temporada, el Cuarto Fuego se ha caracterizado por ser un grupo que a menudo se ha percibido como independiente, estratégico y, en ocasiones, el “comodín” de la competencia.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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