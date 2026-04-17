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Magali Febles participaría en “La casa de los famosos”: “Claro que entro”

La dominicana motivó a sus seguidores a comentar en las plataformas del “reality show”

17 de abril de 2026 - 3:30 PM

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Magali Febles está de pláceme con sus nuevos planes.
Magali Febles está de pláceme con sus nuevos planes. (Wanda Liz Vega Dávila)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Pocas figuras en la industria de la belleza poseen el ojo clínico y la disciplina de Magali Febles. Con una trayectoria que abarca más de tres décadas, la esteticista dominicana no solo prepara modelos; ella forja soberanas que han redefinido el estándar de la mujer caribeña en el escenario global.

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Antes de asumir la dirección de grandes franquicias como Miss Universe Puerto Rico y Miss Haití, Febles se destacó como experta en maquillaje y estilismo en los años 90.

Hoy, con más de 30 años en el mundo del modelaje y certámenes, quien fue propietaria de los salones de belleza Magali Febles Salon and Spa en San Juan, podría darle un nuevo giro a su carrera. Esta vez, como personalidad de “reality shows” en “La casa de los famosos”.

“Si ellos me llaman, claro que entro, claro que voy”, dijo Febles en una transmisión que realizó en su cuenta de Instagram al responderle a uno de sus seguidores que le preguntó sobre esto.

Febles motivó a todos sus seguidores a que acudan masivamente a las redes sociales oficiales “La casa de los famosos” de Telemundo para que comenten y provoquen que la producción del “reality show” la llame.

Para Febles, una reina de belleza es una combinación de disciplina, empatía y elegancia. Su nombre es sinónimo de éxito en el Miss Universe y es la arquitecta detrás de triunfos memorables como los de Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

2002- La boricua Isis Casalduc. No logró clasificación en Miss Universe. 2003- La boricua Carla Tricoli. No logró clasificación en Miss Universe.2023. Mariana Dówning. No clasificó en Miss Universe.
1 / 27 | Las reinas que estuvieron bajo las manos de Magali Febles. 2002- La boricua Isis Casalduc. No logró clasificación en Miss Universe. - Archivo
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Magali FeblesLa casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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