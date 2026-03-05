Opinión
¡Qué elegancia! Ricky Martin deslumbra en la Paris Fashion Week

El artista boricua asistió al desfile de Tom Ford en la capital francesa y se robó todas las miradas con su “look”

5 de marzo de 2026 - 4:31 PM

Ricky Martin llegó al desfile de Tom Ford con un look elegante y sofisticado (Instagram (@ricky_martin))
Por Magacín

Ricky Martin fue uno de los invitados de lujo en el desfile de Tom Ford durante la Semana de la Moda de París, donde se presentó la colección femenina otoño-invierno 2026-2027 de la casa de moda en la capital francesa.

La presencia del cantante boricua no pasó desapercibida y las cámaras lo captaron a su llegada luciendo un atuendo elegante y a la altura de la ocasión. El “look” del artista combinaba un blazer negro con estampado de lunares, camisa oscura y pantalón de corte sastre, una elección que reflejó la sofisticación característica de la casa Ford.

Su estilo minimalista y moderno lo convirtió en uno de los protagonistas del “front row” del evento, donde coincidió con otras figuras destacadas del mundo de la moda y el entretenimiento, como Kate Moss y Paris Jackson.

Ricky compartió además varias fotos de su preparación en su cuenta de Instagram. “Un momento rápido en la habitación antes de salir a la noche parisina. Traje puesto. Música a todo volumen. Semana de la moda en el aire.Esta noche celebramos el trabajo de @h.a para Tom Ford.Y sí… siempre es buena idea divertirse un poco frente a la cámara antes de salir de la habitación", escribió en la publicación que en pocas horas ya acumuló más de 113,000 likes y otros cientos de miles de comentarios de sus seguidores halagándolo.

La aparición del intéprete en París coincide con una agenda activa en los escenarios que tiene varias presentaciones programadas en distintas ciudades como parte de su gira Ricky Martin World Tour 2026, siendo su próxima parada en Córdoba, Argentina.

