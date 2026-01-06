Ricky Martin vende su apartamento en Manhattan en millones

Ricky Martin concretó finalmente la venta de su apartamento de alta gama en el Upper East Side, uno de los enclaves residenciales más exclusivos de Nueva York, luego de un extenso proceso que se prolongó durante más de ocho años.

La operación se cerró en $6.15 millones, por debajo del valor originalmente pretendido, aunque le permitió obtener una ganancia respecto del precio de compra.

La propiedad había sido adquirida en 2012 por $5.9 millones y salió por primera vez al mercado en 2017 con un precio de $8.4 millones. Desde entonces, el departamento tuvo distintas apariciones intermitentes en los listados del segmento premium, con sucesivos ajustes de valor que acompañaron los vaivenes del mercado inmobiliario de lujo en Manhattan. En su última salida, en septiembre pasado, se ofrecía por $6.45 millones y finalmente se vendió por $300,000 menos que ese monto.

El apartamento forma parte de un edificio contemporáneo de fachada vidriada construido en 2008 y diseñado por el arquitecto Peter Marino, reconocido por su trabajo en proyectos residenciales y comerciales de alto perfil. Con una superficie aproximada de 280 m², la unidad se organiza a partir de una planta amplia y luminosa, con áreas de estar y comedor integradas, grandes ventanales de piso a techo y una cocina equipada con mobiliario a medida, encimeras de cuarzo suizo y terminaciones de alta gama.

La vivienda cuenta con cuatro dormitorios y cuatro baños y medio. Dos de los dormitorios funcionan como suites principales, con amplios vestidores y baños revestidos en mármol italiano. Además, suma una galería de más de seis metros de largo y un ambiente adicional flexible, que puede adaptarse como oficina, biblioteca, sala de medios o incluso un quinto dormitorio. Los pisos de parqué de roble aportan continuidad visual y refuerzan el carácter residencial del espacio.

El condominio se ubica en un edificio de servicio completo, con una oferta de amenities alineada con el segmento de lujo: gimnasio, sala de cine, espacios recreativos, biblioteca, áreas para niños, simulador de golf y un patio ajardinado con diseño paisajístico y una cascada que funciona como pulmón verde interno. La comercialización estuvo a cargo de Michael J. Franco, broker de la firma Compass.