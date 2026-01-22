Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ricky Martin revela el nombre de su canción favorita “en este momento”

El intérprete aprovechó para compartir un álbum de fotos relacionado al tema musical

22 de enero de 2026 - 9:58 PM

Ricky Martin colaboró con Arcángel en su más reciente producción. (SEBASTIEN NOGIER)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

"Luvia" es el título de una colaboración lanzada recientemente por los intérpretes boricuas Arcángel y Ricky Martin. El tema forma parte del álbum del primero titulado “La 8va maravilla”, promocionado activamente a finales de 2025 e inicios de 2026.

Aunque se escribe “Luvia” en los créditos del álbum, hace alusión directa al fenómeno de la lluvia.

La semana pasada, el reguetonero publicó en sus redes sociales un pequeño tráiler del sencillo, acompañado de un mensaje para su compatriota.

“No es solo una canción. Es la historia encontrándose con el presente. Con orgullo de Puerto Rico para el mundo, aquí está ‘Lluvia’ junto al astro boricua Ricky Martin”, expresó.

Esta noche fue Ricky Martin quien compartió una publicación relacionada con la colaboración. A través de sus plataformas, el intérprete publicó un carrusel de fotos de la grabación del video musical.

“Fotos tomadas en Puerto Rico por Raymond Morales mientras filmamos el video de mi canción favorita en este momento titulada ‘Luvia’ en colaboración con el gran Arcángel. ¿Ya la han escuchado? Está en todas la plataformas", sostuvo.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
