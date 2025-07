Ozzy visitó el estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico por primera vez en 1985, como parte de la gira de su álbum “Bark at the Moon”, que incluía al guitarrista virtuoso Jake E. Lee.

Como líder de la banda de proto heavy metal, Black Sabbath, llegó al estrellato mundial, cimentando su fama con su carrera como solista en la década de 1980 junto a su banda, The Blizzard of Oz.

Su muerte se produce a menos de tres semanas del anuncio de su retiro de los escenarios durante la despedida de Sabbath, bautizada como “Back to The Beginning”(de vuelta al comienzo) , el pasado 5 de julio, donde Osbourne se reunió con Bill Ward, Tony Iommy y Terrence Butler, sus compañeros originales de Sabbath, por primera vez desde 2005 para el concierto de despedida estelar con algunos de los nombres más importantes del metal.

“Llevo seis años en cama y no tienen idea de cómo me siento”, dijo al público esa noche, refiriéndose a extensos problemas de salud, incluyendo una forma de párkinson y numerosas cirugías de columna.

La explosión del heavy metal

Sabbath despidió a Osbourne en 1979 por sus legendarios excesos, como llegar tarde a los ensayos y faltar a conciertos. “Sabíamos que no teníamos otra opción que despedirlo porque estaba completamente descontrolado. Pero todos estábamos muy deprimidos por la situación”, escribió el bajista Terry “Geezer” Butler en sus memorias, “Into the Void”.

Osbourne resurgió al año siguiente como solista con “Blizzard of Ozz” y “Diary of a Madman” (al año siguiente), ambos clásicos del hard rock que alcanzaron el multiplatino y dieron origen a clásicos imperecederos como “Crazy Train”, “Goodbye to Romance”, “Flying High Again” y “You Can’t Kill Rock and Roll”. Osbourne fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll dos veces: una con Sabbath en 2006 y otra en 2024 como solista.