Ramón “Gatto” Gómez tras su regreso a Wapa Televisión: “Alegría inmensa volver a casa”

El regreso de Ramón “Gatto” Gómez a la pantalla de Wapa Televisión no solo desató la nostalgia colectiva, sino que reafirmó por qué se convirtió en uno de los rostros más dinámicos de la televisión puertorriqueña.

Esta tarde, el modelo y presentador acudió a sus redes sociales para expresar cómo vivió su regreso al Canal 4. Esto tras cinco años de su salida del espacio “Pégate al mediodía”.

“Alegría inmensa volver a casa. #NosJuntamos Definitivamente, la adrenalina y pasión de estar frente a cámara es mi vida. Familia de ‘Pégate’, gracias por la invitación, por la buena vibra y sobre todo por hacerme sentir en casa”, comenzó Gómez.

El animador añadió: “Extiendo mi gratitud a los que conectan conmigo: gracias por su sintonía, por estar ahí, sus mensajes, cariño y acompañarme en cada proyecto. Los disfruté como siempre”.

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Gómez salió de Wapa Televisión el viernes, 18 de diciembre de 2020. El conductor formó parte del canal por siete años, destacándose principalmente por su participación en la producción de Gilda Santini.

Tras su renuncia para asumir nuevos retos profesionales, dio el salto a Telemundo Puerto Rico a principios de 2021.