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Ramón “Gatto” Gómez tras su regreso a Wapa Televisión: “Alegría inmensa volver a casa”

El presentador reapareció en “Pégate” junto a Angelique “Burgos” Burbu y Melwin Cedeño

7 de julio de 2026 - 2:30 PM

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Ramón "Gatto" Gómez salió de Wapa Televisión hace 5 años. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El regreso de Ramón “Gatto” Gómez a la pantalla de Wapa Televisión no solo desató la nostalgia colectiva, sino que reafirmó por qué se convirtió en uno de los rostros más dinámicos de la televisión puertorriqueña.

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Esta tarde, el modelo y presentador acudió a sus redes sociales para expresar cómo vivió su regreso al Canal 4. Esto tras cinco años de su salida del espacio “Pégate al mediodía”.

“Alegría inmensa volver a casa. #NosJuntamos Definitivamente, la adrenalina y pasión de estar frente a cámara es mi vida. Familia de ‘Pégate’, gracias por la invitación, por la buena vibra y sobre todo por hacerme sentir en casa”, comenzó Gómez.

El animador añadió: “Extiendo mi gratitud a los que conectan conmigo: gracias por su sintonía, por estar ahí, sus mensajes, cariño y acompañarme en cada proyecto. Los disfruté como siempre”.

Gómez salió de Wapa Televisión el viernes, 18 de diciembre de 2020. El conductor formó parte del canal por siete años, destacándose principalmente por su participación en la producción de Gilda Santini.

Tras su renuncia para asumir nuevos retos profesionales, dio el salto a Telemundo Puerto Rico a principios de 2021.

El presentador Melwin Cedeño se describió "nervioso" minutos antes de ver a su hija vestida de quinceañera.Padre e hija no pudieron contener el llanto antes de entrar al estudio de "Pégate al mediodía" de Wapa Televisión.En medio de la fiesta, Ackerly reveló que, en lugar de recibir regalos, quería hacer algo para obsequiar a los demás. Por eso, se unió a la Fundación Happy, dedicada a alimentar a adultos mayores en Puerto Rico, proporcionando comidas nutritivas y apoyo vital.
1 / 11 | Ackerly Cedeño celebró entre lágrimas su quinceañero en "Pégate al mediodía". El presentador Melwin Cedeño se describió "nervioso" minutos antes de ver a su hija vestida de quinceañera. - Pablo Martínez Rodríguez
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Ramón "Gato" GómezWapa TVtelevisión
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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