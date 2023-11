Desde el 2021, cuando anunciaron su salto de Wapa Televisión a Telemundo Puerto Rico en el espacio “Raymond y sus amigos”, Ivonne Orsini y Ramón “Gatto” Gómez se mostraron como “pez en el agua” en su nueva casa laboral.

Semana tras semanas, el dúo mañanero disfrutó darle los “buenos días” a la audiencia del Canal 2 hasta el pasado mes de febrero, fecha en que el modelo salió del matutino “Hoy día Puerto Rico” para integrarse como comentarista del BSN (Baloncesto Superior Nacional), cuya casa oficial también es Telemundo Puerto Rico.

Gómez pasó al mundo deportivo con la bendición de Orsini, quien le exhortó a “meterle” como “solo él sabe hacerlo”. “Te estaremos extrañando, pero apoyándote en este nuevo reto”, leyó parte del mensaje de despedida que la animadora publicó en aquel entonces.

Aunque no se conoce si el movimiento fue permanente, el comentarista deportivo reveló a este diario que extraña el programa, el horario y a su inseparable compañera.

“La extraño, la extraño como no tienes idea. Loco por regresar, te lo tengo que confesar. Llevo 12 años en televisión, en entretenimiento, es algo que me apasiona enormemente. Yo espero que en un futuro no muy lejano pueda reincorporarme al grupo, y quién sabe lo que Dios me tenga preparado”, dijo.

De cumplir su deseo, el deportista también se sumaría a Pamela Noa y a Jacky Fontánez, quienes iniciaron labores en el programa a principios de este año. Los seguidores de este trío conocen que han desarrollado una excelente química y sobre este asunto, Gómez también opinó.

“A mí me parece súper. Son tremendos talentos, cada una tiene su esencia, y eso es lo bueno. Sería ‘cool’ (reintegrarme) porque, ahora, en el programa son todas nenas (con excepción de Roberto Cortés) y hace falta un varón. Yo me llevo súper bien. Son tres seres humanos que conozco desde hace mucho tiempo, son tremendas personas, y estoy seguro de que haríamos un junte explosivo”, subrayó entre risas.

Finalmente, el baloncelista enfatizó que está agradecido con Dios por todas las oportunidades que han llegado a su vida, incluso en el aspecto sentimental.

“Yo estoy feliz con mi pareja. Seguimos disfrutando cada etapa de ambos, y seguimos sumando a nuestro amor. Gracias a Dios. Siempre tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos, y por lo que no tenemos al momento, porque eso significa que Dios nos está preparando para algo”, afirmó.

Gómez tiene una relación sentimental con la creadora de contenido Paola Carolina. Ambos comparten bastantes intereses en común, como el turismo interno. Estas aventuras, a su vez, las publican a través del blog Probando de todo.