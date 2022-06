Después de dejarlo todo en una cocina improvisada en los predios de Telemundo Puerto Rico, Alexandra Fuentes, Alex DJ, Ivonne Orsini y Ramón “Gatto” Gómez no lograron conquistar el paladar de la chef Noelian Ortiz durante una “competencia entre panas” que se celebró en “Alexandra a las 12″.

Durante el horario de 11:30 a.m. a 1:00 p.m., los cuatro animadores debieron realizar una receta “sencilla” para “demostrar su creatividad y dominio en la cocina”. La pareja compuesta por Alexandra y Alex confeccionó espaguetis con carne molida y ensalada caprese. Mientras que, Ivonne y Gatto, optaron por canoas de amarillo rellenas de corned beef.

La decisión de Ortiz, según anunciaron en un comunicado de prensa, tenía que ser tomada mediante los siguientes requisitos: no pueden traer nada previamente cocinado, el proceso de cocción debe ser el adecuado, un plateo espectacular, sabor excelente, creatividad y buena proyección de los participantes.

Sin embargo, luego de algunos desaciertos, “malos entendidos” e intentos de soborno al jurado, Ortiz determinó que ninguna de las parejas merecía ganar. La chef, a su vez, convocó otro reto, con igualdad de condiciones, ingredientes y recetas, para poder tomar una decisión final.

“Voy a dar la evaluación. Primero voy a comenzar con cosas técnicas. Me preocupa que el equipo de Gatto e Ivonne por poco queman la corned beef. Me preocupa que este equipo (Alex y Alexandra) no mantuvo la mesa limpia, para colmo escurrió la pasta en plena calle. Tengo que felicitarlos porque el sabor italiano estaba, el sabor criollo de este lado estaba. Las flores funcionaron, muy bonitas. El mangó excelente”, describió la chef, que lidera la cocina del programa “Día a Día”.

“Tenemos un plano italiano con algo criollo y, pues, siempre va a haber desventaja porque no es lo mismo lo que estaban cocinando, por tal razón yo entiendo que tiene que haber un próximo reto, que cocinen lo mismo porque entre lo criollo y lo italiano la evaluación no puede tener un balance”, concluyó Ortiz.